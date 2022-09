Alkohol am Steuer, Fahrer will flüchten

Die Polizei in Ehingen kontrollierte am Mittwochabend gegen 22 Uhr auf der Blaubeurer Straße den Fahrer eines Peugeots. Wie die Polizei mitteilt., fiel das Auto den Beamten auf, weil die Nebelschlussleuchte brannte. Bei der Kontrolle des 55-jährigen Fahrers rochen die Polizisten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann war alkoholisiert. Die Polizeibeamten fuhren deshalb mit ihm zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Dort versuchte dann der Mann, zu Fuß in Richtung Innenstadt zu flüchten. Dies gelang ihm jedoch nicht. Die Polizisten reagierten schnell und hielten ihn bereits nach wenigen Metern wieder fest. Anschließend zeigte sich der Mann einsichtig. Seinen Führerschein musste er abgeben.