Alfons Köhler ist weiterhin Ortsvorsteher

Zur Hälfte neu besetzt ist der am Mittwochabend im Rathaus konstituierte Ortschaftsrat von Dächingen. Vier der bisherigen Ratsmitglieder hat Ortsvorsteher Alfons Köhler verabschiedet. Karl Holzmann und Johannes Huber hatten sich nach 25 Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt, Alois Huber und Norbert Springer nach 15 Jahren.

Den ausscheidenden Ratsmitgliedern überreichte der Ortsvorsteher eine Ehrenurkunde der Stadt Ehingen und je einen Geschenkkorb. Ehrenzeichen und Urkunde des Städtetags von Baden-Württemberg erhielten für 25 Jahre Ratsmitgliedschaft Karl Holzmann, Johannes Huber und Franz Klöble.

Im neu verpflichteten Ortschaftsrat sitzen die nächsten fünf Jahre die bisherigen Mitglieder Manfred Bausch, Friedrich Hirschmann, Franz Klöble und Alfons Köhler. Neu in der Bürgervertretung sind Simon Huber, Tobias Scheffold, Matthias Stiehle und als erste Frau im Dächinger Ratskollegium Rebecca Stiehle.

Einstimmig sprach sich der jetzige Ortschaftsrat in geheimer Wahl dafür aus, dass Alfons Köhler für weitere fünf Jahre Ortsvorsteher von Dächingen bleibt. Sein Stellvertreter ist wie bisher Friedrich Hirschmann. Zum Vertreter in der Verbandsversammlung der Albwasserversorgungsgruppe VI bestimmte der Rat Matthias Stiehle.

Im Anschluss an die erste Sitzung des neuen Dächinger Ortschaftsrats begab sich dieser zur Erkundung anstehender Aufgaben zu einem Rundgang im und ums Dorf. Zuvor erinnerte Alfons Köhler an Anlässe der vergangenen Zeit und hob dabei das kürzlich gefeierte Jubiläum des 90-jährigen Bestehens des Dächinger Frauenbunds hervor. Für September kündigte er den Einsatz einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage an.