Aldi und Hermann-Gmeiner-Schule sind jetzt Partner

Mal hinter die Kulissen bei Aldi blicken und dort ein Praktikum machen – das ist für Schüler der Hermann-Gmeiner-Schule in Ehingen jetzt ganz einfach. Denn am Mittwoch hat die Förderschule mit der Unternehmensgruppe Aldi Süd eine Bildungspartnerschaft geschlossen.

Den Kontakt hat die IHK Ulm hergestellt. „Für die Schüler ist es wichtig, ihre persönlichen Stärken kennen zu lernen“, sagt Silvia Geppert, Leiterin des Bildungsnetzwerks Schule/Wirtschaft bei der IHK. Eine enge Kooperation, wie jetzt mit Aldi, sei dabei hilfreich. Für die Hermann-Gmeiner-Schule ist es die erste offizielle Bildungspartnerschaft. Schüler, die Interesse haben, können jetzt bei Aldi ein Praktikum im Verkaufsbereich machen. „Es ist ein Beruf, bei dem Langeweile ein Fremdwort ist“, verspricht Christopher King, Regionalverkaufsleiter bei Aldi Süd, den Schülern bei der Vertragsunterzeichnung. Zudem biete die Aufgabe Eigenverantwortung.

Azubis erzählen aus dem Berufsalltag

Durch die Bildungspartnerschaft sind auch Filialbesichtigungen für Schüler wie Lehrer möglich, so lässt sich auch mal hinter die Kulissen blicken. Auszubildende von Aldi erzählen zudem aus ihrem Berufsalltag und die Schüler können alle Fragen loswerden, die ihnen unter den Nägeln brennen. Die Partnerschaft betrifft die Schüler aus den Klassen 8 und 9, sagt Schulleiter Christian Walter. In seiner Rede erklärt er, dass die Schule auf Tugenden Wert lege, die auch in einem Betrieb wichtig seien. Walter nennt etwa Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Leistungsbereitschaft. Stolz erwähnt der Schulleiter Abgänger, die eine Ausbildung als Automechatroniker, Industriemechaniker oder Krankenpflegerin beginnen. Auch sie hätten vorher in Betrieben Praktika gemacht und ihre Tugenden vor Ort unter Beweis gestellt.

Deshalb, so Silvia Geppert von der IHK, sei es auch so wichtig, frühzeitig Praktika zu absolvieren. „Schüler brauchen Vorbilder und Einblicke in die Arbeitswelt – dann werden Aufgaben und Chancen für sie konkret vorstellbar“, sagt sie in ihrer Rede. Bildungspartnerschaften seien auch wichtig, da in der IHK-Region Ulm bis 2030 etwa 12000 Fachkräfte fehlen würden.

Für das Angebot zur Berufsorientierung ausgezeichnet

Die Hermann-Gmeiner-Schule macht viel in Richtung Berufsorientierung: Seit 2013 trägt sie deshalb auch das BoriS-Berufswahl-Siegel. Als einzige Förderschule in der Region kooperiert sie zudem mit der IHK, um den Schülern den Berufsalltag näher zu bringen. Im Rahmen der Kooperation haben die Schüler in diesem Schuljahr außerhalb des Unterrichts den Innenhof der Schule verschönert und dabei die Anforderungen des Malerberufs kennen gelernt.

Mit der Bildungspartnerschaft mit Aldi wird die Berufsorientierung jetzt also noch weiter ausgebaut. Kurz bevor der Vertrag unterzeichnet wurde, erklärte Bürgermeister Sebastian Wolf, dass er großen Respekt davor habe, wie die Schüler hier zum Erfolg geführt würden. Die neue Partnerschaft sei für beide Seiten gut: Für die Schüler, aber auch für Aldi.