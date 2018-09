Albverein schaut sich Naturpark Südschwarzwald an

Insgesamt 47 Mitglieder hat der Altsteußlinger Albvereinsvorsitzende Emil Renner im Bus zum diesjährigen Tagesausflug am Sonntag begrüßen können. Bei der Anreise hat der Vorsitzende des Museumsvereins Ehingen, Franz Romer, den Reisenden viel Wissenswertes zur Kultur, Geographie, Geologie und zur historischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Orte und Landschaften an der Reiseroute erzählt.

Am Feldberg wurde die Reisegruppe nach einem kräftigen Vesper, das Kay und Klothilde Wagner vorbereitet haben, von Roland Schöttle beim „Haus der Natur“ begrüßt. Er ist gebürtiger Granheimer und Geschäftsführer des Naturparks Südschwarzwald. Schöttle hat die Gruppe über die Aufgaben und Ziele des Naturparks Südschwarzwald informiert. Es handelt sich um einen eingetragenen Verein, in dem sich verschiedene Landkreise, Städte und Gemeinden zusammengeschlossen haben. Die Fläche umfasst 370 000 Hektar mit mehr als 500 000 Einwohnern. Bei der Führung durchs „Haus der Natur“ konnten sich die Reisenden einen Eindruck von der Landschaft, der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Feldbergregion und des gesamten südlichen Schwarzwaldes, eine der meistbesuchten Ferienragionen Deutschlands, verschaffen. Anschließend ging es zu Fuß oder mit der Kabinenbahn an weidenden Rindern und am Bismarckdenkmal auf dem Seebuck vorbei auf den Feldberg. Einige wanderten über die Todtnauerhütte zum Busparkplatz beim „Haus der Natur“ zurück. Nach der „Schlusseinkehr“ im Brauereigasthaus Adler in Hundersingen kehrten die Teilnehmer frohgelaunt auf die Schwäbische Alb zurück. Emil Renner hat bei herrlichem Wanderwetter den Auslug wieder hervorragend organisiert.