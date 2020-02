Albverein ehrt Sigurd und Gerda Baur

Seit 15 Jahren ist Emil Renner aus Granheim Vorsitzender der Ortsgruppe Altsteußlingen im Schwäbischen Albverein. Dafür zeichnete ihn Gauvorsitzender Helmut Geiselhart am Sonntag bei der Hauptversammlung im Dächinger Gasthaus Krone mit der silbernen Ehrennadel aus.

Ebenfalls mit silbernen Ehrennadeln würdigte der Wanderverein die Verdienste von Schriftführerin Gerda Baur und Wegwart Sigurd Baur. Beide sind in der Ortsgruppe seit Jahrzehnten aktiv. Zum Gedenken des im vergangenen Jahr im Alter von 94 Jahren verstorbenen Gründers Max Wohlleb und drei weiterer Mitglieder erhob sich die von 36 Mitgliedern besuchte Versammlung von den Plätzen.

Nach zwei Austritten und vier Todesfällen im Berichtsjahr zählt die Ortsgruppe Altsteußlingen jetzt noch 93 Mitglieder. Aus 93 000 Mitglieder besteht der gesamte Schwäbische Albverein nach Auskunft von Helmut Geiselhart. Vor 30 Jahren waren es noch 120 000.

Einen ausführlichen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, darunter Wanderungen und etliche weitere Veranstaltungen, gab Schriftführerin Gerda Baur. Die von der Ortsgruppe gepflegten Wege seien in Ordnung, gab Wegwart Roman Schumacher bekannt. Wanderwart Rolf Hoss berichtete von zwölf Halbtags- und zwei Ganztagswanderungen. Höhepunkt des Jahresverlaufs war eine mehrtägige Wanderreise in den Bayerischen Wald.

Auch dieses Jahr ist eine Wanderreise geplant. Sie führt vom 14. bis 18 Juni nach Kärnten, dem südlichsten Bundesland der Republik Österreich. Landeshauptstadt ist Klagenfurt am Wörthersee. Interessierte sind von der Albvereinsortsgruppe Altsteußlingen herzlich zur Mitfahrt in eine äußerst reizvolle Gegend in den Ostalpen eingeladen. Am 6. September besucht die Ortsgruppe die Landesgartenschau in Überlingen.

Wie bei vielen vornehmlich aus älteren Personen bestehenden Vereinen macht der Mitgliederschwund auch vor dem Albverein nicht halt. Es werde noch mehr Auflösungen geben, befürchtet Gauvorsitzender Helmut Geiselhart, nachdem sich in letzter Zeit mehrere Vereine zum Aufgeben gezwungen sahen. Mit dem Oberen Neckargau habe bereits eine ganze Gebietskörperschaft zu bestehen aufgehört.

Geiselhart verteidigte die kürzlich erfolge Erhöhung des Mitgliedsbeitrags mit den finanziellen Anforderungen an den Gesamtverein. Dieser unterhält mit dem Geld der Mitglieder die vereinseigenen Wanderheime und hat eine zunehmende Zahl von Haftpflichtschadensfällen abzusichern. Die Burg Derneck laufe super, freut sich Geiselhart über den Zulauf im Lautertal.

1400 Euro waren bei der Bestattung von Max Wohlleb an Spenden zusammengekommen. Das Geld ist für Erhalt und Pflege des durch den Ortsgruppengründer wiederbelebten Franzosenbades oberhalb von Altsteußlingen bestimmt. Weiterhin stehen hier die Pflege des Biotops und die Errichtung eines Stegs an, gab Altsteußlingens Ortsvorsteher Josef Huber bekannt.