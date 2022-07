Albverein Ehingen wanderte in Kärnten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige Wanderwoche des Schwäbischen Albvereines der Ortgruppe Ehingen (Donau) fand in Bad Kleinkirchheim in Kärnten statt, an der 18 Albvereinler teilnahmen. Schwerpunkt waren die Wandertouren über die herrlichen Nockberge samt Gipfelbesteigungen und das bei besten Wetterbedingungen. Diese Wanderungen waren natürlich anspruchsvoller, als die wöchentlichen Mittwochswanderungen. Abends genoss man die leckere Kärntner Küche und pflegte die Geselligkeit. Alljährlich bietet die Ortsgruppe eine besondere Mehrtageswanderung an, die von den Mitgliedern wegen der optimalen Organisation gerne angenommen wird.