Alb-Donau-Landratsamt verteilt weiter Schutzausrüstung

Weitere Persönliche Schutzausrüstung (PSA) hat das Landratsamt jüngst an medizinische und pflegerische Einrichtungen im Alb-Donau-Kreis verteilt.

Nachdem Ende vorvergangener Woche eine erste kleine Lieferung durch das Land eingetroffen war, stieg der Landkreis laut Mitteilung umgehend in die Verteilung ein – zunächst für die Kliniken und danach an medizinische und pflegerische Einrichtungen sowie an Physiotherapeuten. Inzwischen traf eine weitere Lieferung durch das Land ein. Dabei handelt es sich vor allem um medizinische Schutzmasken (FFP2) und weiteren Mund-Nasen-Schutz (MNS). Die stationären Einrichtungen und ambulanten Dienste holten ihre Mengenanteile beim Landratsamt in Ulm ab.