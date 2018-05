Alb-Donau-Kreis stellt die meisten Teilnehmer

In der Turnhalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums hat die Zwischenrunde des Judo-Oberschwabenmeetings unter dem Motto „Jugend trainiert für Olympia“ stattgefunden. Insgesamt 110 Kinder und Jugendliche, darunter vier Fünftel aus dem Alb-Donau-Kreis, nahmen daran teil.

Die Ausschreibung zu der vom Ehinger Sportclub ausgerichteten und von Tobias Böckheler geleiteten Veranstaltung war an alle Schulen und Judovereine der Kreise Alb-Donau, Ulm, Biberach, Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee ergangen. Aus den zwei letztgenannten Landkreisen kamen keine Meldungen. Trotzdem waren elf Schüler mehr als im Vorjahr dabei. In den Wettkampfklassen I bis V trugen die Mädchen 77, die Jungen 85 Kämpfe aus.

In der Schulwertung belegte in der Unterstufe (Wettkampfklassen V und IV) die Grundschule Beimerstetten den ersten Platz vor dem Team des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen. Das Albert-Schweizer-Gymnasium Laichingen kam auf den dritten Platz. In der Oberstufe (Wettkampfklassen I bis III) rangierte die Anne-Frank-Realschule Laichingen auf dem ersten, das Joachim-Hahn-Gymnasium Blaubeuren auf dem zweiten und das Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen auf dem dritten Platz.

Zum 13. Mal fand das „Jugend trainiert für Olympia“-Judoturnier bereits in Ehingen statt, zum ersten Mal in der neuen Halle des Johann-Vanotti-Gymnasiums und als überregionaler Wettkampf mit der Bezeichnung Oberschwaben-Meeting. Mit dem Verlauf des auf vier Matten ausgetragenen Turniers zeigten sich die Veranstalter überaus zufrieden: Die neue Halle eigne sich sehr gut für solche Großveranstaltungen, die Atmosphäre sei super gewesen und für das leibliche Wohl habe man im VIP-Bereich gesorgt. Das Turnier verlief „wie am Schnürchen“ und ohne größere Verletzungen. Oberstudiendirektor Wolfgang Aleker, Schulleiter des Johann-Vanotti-Gymnasiums, und Bürgermeister Sebastian Wolf hießen alle Teilnehmer zu Beginn in Ehingen willkommen.

Der Bundeswettbewerb der Schulen „Jugend trainiert für Olympia“ besteht seit 1961 und ist mit rund 800 000 Teilnehmern der weltgrößte Schulsportwettbewerb. Seit dem Schuljahr 1999/2000 ist Judo Bestandteil dieses Wettbewerbs. Im Jahr 2013 wurde Judo dem Herbstfinale in Berlin angegliedert. Die Schirmherrschaft hat der jeweils amtierende Bundespräsident.