Alb-Donau-Kreis ist Modellkommune für Nachhaltigkeit schon in der Kita

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) gilt als ein Schlüssel für den gesellschaftlichen Wandel: Je früher Kinder und Jugendliche nachhaltiges Handeln erlernen, desto eher wird es verinnerlicht. Seitdem der Alb-Donau-Kreis im Juli 2021 eine Zielvereinbarung als BNE-Modellkommune unterschrieben hat, arbeitet das Regionale Bildungsbüro des Landkreises kontinuierlich daran, Bildung für nachhaltige Entwicklung zu einem Schwerpunkt in der kommunalen Bildungslandschaft zu machen. Das berichtet das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises.

Einerseits erstellt das Bildungsbüro in Zusammenarbeit mit IT-Firmen und Schulen selbst spannende und anschauliche Lernangebote für Schülerinnen und Schüler. Andererseits wird es vom BNE-Kompetenzzentrum dabei unterstützt, Bildung für Nachhaltige Entwicklung im gesamten Kreisgebiet systematisch weiterzuentwickeln und auf der lokalen Ebene zu verankern, heißt es in einer Pressemitteilung. In mehreren gemeinsamen Workshops haben Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen Fachbereichen des Landratsamtes, des Kreistags sowie verschiedener Bildungs- und Weiterbildungsinstitutionen dazu ausgetauscht.

Auf Grundlage der Workshop-Ergebnisse haben das Bildungsbüro und das BNE-Kompetenzzentrum nun gemeinsam einen Umsetzungsplan entwickelt, in dem die künftigen Arbeitsschwerpunkte festgelegt sind: Ziel ist es dabei unter anderem, wichtige Akteurinnen und Akteure einzubinden und mit diesen gemeinsame Zielvorstellun-gen und Qualitätskriterien für Bildungsangebote zu entwickeln. Zudem sollen die bereits bestehenden, erfolgreichen Angebote sichtbarer gemacht werden.

Um die Transparenz der bestehenden Angebote zu erhöhen, soll beispielsweise das Bildungs- und Beratungsportal für den Alb-Donau-Kreis überarbeitet werden. Für Kindertagesstätten, Schulen, Vereine und andere Interessierte soll übersichtlich und schnell erkennbar sein, welche Nachhaltigkeitsziele das entsprechende Bildungsangebot verfolgt.