Alb-Donau-Klinikum bietet besondere Schmerztherapie nach Operationen am Bauch an

Von Edwin Hügler

Die Bürgerinitiative „Hände weg von der Härtsfeldtrasse“ in Unterkochen lässt nicht locker, wenn es darum geht, eine Öffnung der Härtsfeldtrasse für Radfahrer zu verhindern: Am Sonntag sind zu einer Kundgebung 120 Mitglieder und Unterstützer der Gruppe auf den Wanderparkplatz Kellersteige gekommen. Sprecher Karl Maier ging vor allem, wie er es ausdrückte, mit der „Rathauszentralverwaltung“, mit Oberbürgermeister Thilo Rentschler an der Spitze, hart ins Gericht.