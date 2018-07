Aktionstag in Ehingen: Leichtathletik begeistert rund 370 Grundschüler

Unter dem Motto „Kinderleicht-Athletik vor Ort“ hat der Württembergische Leichtathletik-Verband (WLV) einen Vormittag lang im Ehinger Stadion Grundschulkindern die Sportart nähergebracht. An dem Sporttag in Kooperation mit der SG Dettingen nahmen rund 370 Kinder aus 18 Klassen der Grundschulen Berg, Rottenacker und im Alten Konvikt in Ehingen teil.

Der WLV war mit der Aktion seit Mai württembergweit an zehn Orten gewesen und erreichte insgesamt Tausende von Mädchen und Jugend. Ehingen war der Abschluss der Projektreihe 2018, die zum elften Mal stattfand. „Wir wollen Werbung für unsere Sportart machen und den Kindern zeigen, dass die Leichtathletik spannend ist“, sagt der Projektleiter und Bildungsreferent des WLV, Rene Stauß.

Dies gelang im Ehinger Stadion. Neun Stationen waren aufgebaut, an denen die Schüler ihr Können zeigten. Die Anforderungen waren kindgerecht. „Es sollte keine reduzierte Erwachsenen-Leichtathletik sein, sondern speziell für Kinder ausgelegte Disziplinen und Bewegungsstationen“, so Stauß. Auch sollte jedes Kind mit den Übungen zurechtkommen, ob leichtathletisch vorgeprägt oder nicht. Spielerisch wurden die Kernelemente Laufen, Springen und Werfen vermittelt, die Übungen waren kindgerechte Anpassungen leichtathletischer Disziplinen. Sogar das Gefühl vom „Fliegen mit Stab“ war zu erleben, bei Vorübungen zum Stabhochsprung. Eine weitere Station hatte das Motto „Schnell weg, schnell drüber und schnell weiter“, in Anlehnung an den Hürdenlauf. Die Lieblingsstation vieler Kinder war die „Weitsprungstaffel“, bei der neben der Grube eine Punkteskala lag, auf der die Weiten festgehalten wurden.

Vorführung von Schepers

Die Grundschüler waren auf allen Stationen mit Eifer und Ehrgeiz dabei. Zwischendurch gab es Vorführungen, bei denen die Kinder Zuschauer waren. So erlebten sie Annika Schepers (Jahrgang 2002) von der SG Dettingen, eine der besten Leichtathletinnen ihres Alters in Deutschland mit Paradedisziplin Kugelstoßen, wie weit sie einen Vortex Heuler – ein Trainingsgerät für Werfer – durch die Luft beförderte.

Im Vordergurnd standen aber nicht Weiten und Zeiten, sondern das Erlebnis Bewegung. Nicht nur für die Kinder. Auch die Lehrer und Übungsleiter unter den mehr als 30 Helfern erhielten neue Impulse für Training und Unterricht. „Für uns bietet die Aktion auch die Chance, viele im Sport tätige Lehrer zu erreichen“, so Stauß. Die Lehrer erhielten Broschüren mit Hinweisen, wie sich schon mit einfachen Kniffen leichtathletischer Unterricht spannender gestalten lässt. Zudem will der Verband nach Worten von Stauß Kooperationen zwischen Vereinen und Schulen anstoßen sowie Kindern die Sportart Leichtathletik schmackhaft machen. Um den Weg in den Vereinssport zu ebnen, seien auch die Trainingszeiten der Leichtathletikvereine auf die Rückseite der Teilnehmerurkunden gedruckt worden.

Um die „Kinderleicht-Athletik vor Ort“ nach Ehingen holen, hatte sich die Leichtathletikabteilung der SG Dettingen beworben und in Grundschulen angefragt, wer teilnehmen wollte. Das Mitwirken von Vereinen und Schulen sei Voraussetzung dafür, den Zuschlag zu erhalten, so der WLV-Projektleiter. „Wir wollen Vereine und Schulen dabeihaben, um Kooperationen zu stärken.“ Auch die Stadt Ehingen war mit im Boot, als Eigentümerin des Stadions. Oberbürgermeister Alexander Baumann war frühmorgens dabei, begrüßte die Mitwirkenden und erinnerte an die Verbindung des Ex-Zehnkämpfers Rene Stauß zum Ehinger Stadion. Mit 2,14 Metern halte Stauß den Stadionrekord im Hochsprung.