Agility-Turnier bringt Hunde in Bewegung

Das Fronleichnams-Agility-Turnier der Ehinger Ortsgruppe im Verein für Deutsche Schäferhunde hat Tradition und bringt jedes Jahr Hundebesitzer aus Nah und Fern samt ihren Tieren in der Wolfsgurgel zusammen. Am Donnerstag gingen auf dem idyllisch gelegenen Gelände 104 Hunde jeder Größen- und Leistungsklasse an den Start und kämpften um die Platzierungen.

Beim Schäferhundeverein geht es sehr menschlich zu, zumindest, was die Organisation betrifft. Dabei ist in der Ehinger Ortsgruppe als „Sportbeauftragte Agility“ besonders Sandra Rädel aus Grundsheim gefragt. Dort ließ sich die gebürtige Zürcherin vor zehn Jahren mit ihrem Mann Waldemar aus Munderkingen nieder. Ein Jahr zuvor hatten sie sich beim Ehinger Fronleichnamsturnier kennen und lieben gelernt. Waldemar Rädel ist stellvertretender Vorsitzender und Trainer für Unterordnung. Souverän leitet Sandra Rädel von der Meldestelle aus mit ansteckender Fröhlichkeit das Turnier. Damit auch die Hunde die Hitze des Tages stressfrei überstehen, hat sie ihnen an verschiedenen Stellen im Außenbereich einige Planschpools aufstellen lassen.

Hunde treten in vier Klassen an

Rings um den Parcours sitzen die Turnierteilnehmer mit ihren Tieren unter schattigen Zelten und sehen gelassen ihren Auftritten entgegen. Das können unter Umständen mehrere sein, wenn sich ein Hund beim Test in einer Leistungsklasse für eine höhere qualifiziert hat. In vier Klassen wird nicht nur darum gekämpft, die Strecke möglichst schnell hinter sich zu bringen, sondern auch darum, Abzugspunkte zu vermeiden. Höchste Konzentration ist dabei von den Hundeführern verlangt.

Tier nur so gut wie Führer

Jeder Hund ist beim Turnier nämlich nur so gut wie sein Führer. Dieser muss die zu absolvierende Strecke und ihre Hindernisse genau im Kopf haben. Seinen Fingerzeigen folgt das auf ihn fixierte Tier unmittelbar. Der Hundeführer zeigt ihm mit Körpersprache und Hörzeichen den Weg, darf aber weder Hindernisse noch Hund anfassen. Man staunt darüber, was für intelligente Lebewesen Hunde auf ihre Art sind. Mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit setzen sie optisch und akustisch erfasste Erkenntnisse in komplexe Handlungsabläufe um. Agility fördert die harmonische Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier.

Pfote stellt Kontakt her

Nicht nur Sprünge über Hürden und Sacktunneldurchläufe sind beim Turnier angesagt. Beim A-Lauf gibt zusätzlich Kontaktzonenhindernisse wie Passerelle, Wippe und Schrägwände. An Beginn und Ende des Hindernisses muss der Hund mindestens mit einer Pfote die jeweilige Kontaktzone berühren, andernfalls wird das Hindernis als Fehler bewertet. Auslassen des Hindernisses oder Überlaufen in der falschen Richtung oder zum falschen Zeitpunkt führen zur Disqualifikation. Groß ist die Freude, wenn am Ende aus dem Lautsprecher tönt: „Null Punkte Abzug.“ Ergibt sich das in einer kurzen Durchlaufzeit, ist die Chance für die Teilnahme in der nächsthöheren Leistungsklasse gegeben.

Seltsames Gebaren erklärt

Die Frage, wie es die Hundeführer schaffen, den wesentlich schnelleren Tieren die Strecke vorzugeben, beantwortet sich in einer Pause, als Dutzende Menschen sich wie in Trance nach Art eines rituellen Tanzes mehrfach durch den Parcours bewegen. „Sie prägen sich die Abfolge und die Nummern der Hindernisse ein“, erklärt Sandra Rädel das nur scheinbar seltsame Gebaren.