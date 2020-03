Agenda 2019 bringt Leben ins Dorf

Wünsche pflegen Ortschaftsräte einmal im Jahr für den jeweils nächsten Haushaltsplan der zuständigen Gemeinde anzumelden. In Kirchen geht die in der Mitte des vergangenen Jahres durch die gewählte Bürgervertretung gestartete „Agenda 2019 Kirchen“ darüber hinaus und regt Eigeninitiative an.

Dabei geht es nicht um Wünsche, sondern um die Realisierung von Möglichkeiten durch Mitbürger, die genaue Vorstellungen haben. Am Montag präsentierten einige im Rathaus ihre Vorschläge und deren absehbare Umsetzung.

Das 1980 von Siegfried Mall verfasste und von der Arbeitsgemeinschaft Heimatbuch Kirchen unter der Leitung des damaligen Ortsvorstehers Willibald Dreher herausgegebene Heimatbuch inspirierte Susanne Hess und Renate Hartmann zu einer Fortschreibung in einem zweiten Band. Darin soll die Entwicklung des Ehinger Teilorts Kirchen und seiner fünf Ortsteile Deppenhausen, Mochental, Mühlen, Schlechtenfeld und Stetten in den Jahren 1980 bis 2020 ausführlich dargestellt werden. Susanne Hess berichtete von ihrer zusammen mit Renate Hartmann, dem früheren Ortsvorsteher Willibald Dreher und seinem Nachfolger Alfred Schrode geleisteten Vorarbeit. Um dem aktuellen Stand gerecht zu werden, benötigen die Herausgeber zusätzliche Informationen vor allem von Vereinen. Diese werden aufgefordert, für die Publikation unerlässliche Fakten mitzuteilen und Fotos einzureichen. Noch im laufenden Jahr soll das Buch erstellt und 2021 herausgegeben werden. Susanne Hess schlug das gleiche quadratische Format wie das des Heimatbuchs von 1980 vor, so dass beide Bände in einem Doppelschuber angeboten werden können.

Noch weiter fortgeschritten als die Herausgeber der Fortsetzung des Heimatbuchs sind Kerstin Maier und Christiane Nörpel mit der Gestaltung eines Kinderspielplatzes im Neubaugebiet. Noch diese Woche werden sie die dafür benötigten Spielgeräte bestellen, sagte Kerstin Maier bei der Vorstellung des detaillierten Planentwurfs. Diesem habe die Stadtverwaltung zugestimmt. Der dafür benötigte Finanzbedarf in Höhe von rund 30 000 Euro sei im städtischen Haushalt eingesetzt. Sobald die Geräte angeliefert seien, werde sie der städtische Bauhof allen geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechend aufstellen. Der neue Kinderspielplatz ist nicht nur als Freizeitgelände für die im Neubaugebiet wohnenden Kinder gedacht, sondern für alle im Ort.

Eine Mitfahrzentrale für Bürger ohne eigenes Auto hat Christiane Nörpel angeregt. Für die Umsetzung der Idee benötigt sie aber noch zwei oder drei weitere Bürger, die sich mit ihr um die Ausarbeitung eines entsprechenden Angebots kümmern.

Thomas Metzler hat für die Aufstellung von Insektenhotels bereits drei Standorte ausgemacht. Zusätzlich plant er die Anlage einer Benjeshecke aus Ablagerungen von dünnem Gehölzschnitt, Samenanflug und Initialpflanzungen. Sonja Burger und Carolin Steinle haben sich an die Erstellung eines Sommerferienprogramms gemacht. Angebote können bis 16. März eingereicht werden.