Älbler erobern Herzen der Mittelfranken

Bereits zum zweiten Mal war der Musikverein Frankenhofen bei seinem Namensvetter, der Blaskapelle Frankenhofen, im Landkreis Ansbach in Mittelfranken zu Gast. Diesmal war der Anlass ein ganz besonderer. Die Blaskapelle Frankenhofen, Mitglied im Nordbayerischen Musikbund, feierte ihr 100-jähriges Bestehen und hatte dazu die gleichnamigen Älbler zu deren Kreismusikfest am Sonntag, den 3. Juli eingeladen. Auftakt war der Gesamtchor mit den am anschließenden Festumzug beteiligten Kapellen und zahlreichen Abordnungen der umliegenden Feuerwehren und Vereine.

Die Musikkapelle Frankenhofen unter Leitung von Josef Uhl übernahm danach den musikalischen Einmarsch der etwa 50 Fahnenabordnungen ins Festzelt. Bei Temperaturen um die 30 Grad kamen alle Akteure ganz schön ins Schwitzen.

Für grandiose Stimmung sorgte danach im vollbesetzten Festzelt der Musikverein von der Ehinger Alb im Beisein des dortigen Landrats sowie des ersten Bürgermeisters der Marktgemeinde Weiltingen, zu der die 270-Seelen-Gemeinde Frankenhofen gehört.

Überrascht zeigten sich die Älbler von der Gastfreundlichkeit und der Herzlichkeit der Franken. Unter Leitung ihres ehemaligen Dirigenten Friedrich Wörrlein begleitete die Blaskapelle die Frankenhofer mit Marschmusik und dem Beifall der Festzeltbesucher auf die Heimreise mit dem Omnibus. Für die beiden Ortschaften Frankenhofen wird dieser Tag in bester Erinnerung bleiben.