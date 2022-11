Adventsstimmung im Möbellager

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ehinger Freundeskreis für Migranten bietet in der Adventszeit eine besondere Attraktion: Im Möbellager in der Röntgenstraße 3 in Ehingen wird Weihnachtsschmuck zu Flohmarktpreisen verkauft. Der Erlös kommt der Schülerförderung zugute, die von mehr als 80 Kindern besucht wird. Die Verantwortlichen des Möbellagers freuen sich über den Besuch zu den Öffnungszeiten dienstags und freitags von 15 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Kontakt über Frau Trapp, Tel. 0157/ 52474842. Foto: Heidi Porsche