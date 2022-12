Adventssammelaktion der Längenfeldschule erzielt tolles Ergebnis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach den Weihnachtsandachten mit Krippenspiel – die Herbergssuche – der Lerngruppen 5 bis 10 fand am 19. Dezember die Scheckübergabe der diesjährigen Adventssammelaktion der SMV statt. Endlich wieder eine Übergabe in der Schule, darüber freuten sich alle sehr. Die letzten beiden Jahre war dies live nicht möglich – nur per Überweisung an das Kloster Untermarchtal, versehen mit vielen lieben Grüßen.

Schwester Brigitte und Schwester Martina, beides Vinzentinerinnen aus Untermarchtal kamen zur Adventsandacht und zur anschließenden Scheckübergabe in die Längenfeldschule. Gebürtig ist Schwester Martina aus Tansania. Sie erzählte unseren Schülern, dass es in Tansania im Winter rund 15 Grad hat. Also ist es durchaus so kalt, dass unsere Patenschüler im Kinderheim warme Pullover brauchen. Dafür hat unsere Schule dieses Jahr gesammelt – für warme blaue und rote Pullover für die 70 Kinder und Jugendlichen im Kinderheim St. Loreto in Mbinga/Tansania. Und wir haben es geschafft, 139 Pullover für die Kinder zu finanzieren, also reicht es sogar für zwei Pullover pro Kind.

Seit 13 Jahren ist die Längenfeldschule für die Schule mit Kinderheim in der Stadt Mbinga, in Tansania aktiv. Das Kinderheim mit 70 Kindern wird von den Vinzentinerinnen aus Untermarchtal betrieben. Jedes Jahr vor der Adventszeit teilt das Kloster der Schule mit, was die Kinder im Kinderheim St. Loreto ganz besonders dringend brauchen können. Dieses Jahr schrieb Schwester Sophia aus Tansania, dass sie für die Kinder und Jugendlichen im Kinderheim dringend neue blaue und rote Pullover für ihre Schuluniformen benötigt.

Alle drei Jahre findet die Mikrokreditaktion in der LFS, für die Partnerschule in Tansania, statt. Jede Klasse bekommt von der SMV zwanzig Euro, die sie vermehren kann. Es finden immer sehr besondere Aktionen, wie Einpackaktionen im Supermarkt, Sponsorenläufe auf dem Schulgelände, Schuhputzaktionen, Verkäufe von Gebasteltem und Gebackenem und vieles mehr, statt. In diesem Schuljahr ist es zum Glück wieder möglich, viele Aktionen innerhalb und außerhalb der Schule zu starten. Wir sind schon mittendrin. Tolle Verkaufsaktionen, wie Christbaumkugeln und Adventsgläser wurden von den Erstklässlern gebastelt, die Drittklässler backten 300 Muffins zum Verkauf, die Viertklässler verkauften leckeres Hefegebäck.

Im Lehrerzimmer wurden gespendete Weihnachtskarten an das Kollegium verkauft, auch dieser Erlös war für unser Schulprojekt.