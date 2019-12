Adventsmusik in der Konviktskirche hat hohes Niveau

Eine Adventsmusik auf sehr hohem Niveau haben die Chöre von St. Blasius, ein Blockflötenensemble der Musikschule, ein Blechbläserquartett, Bariton Marius Kräutle sowie die Organisten Margit Freudenreich, Martin Vogel und Gabriel Knöbl am Sonntag in der Konviktskirche geboten. Rund 200 Zuhörer dankten am Schluss mit anhaltendem Applaus.

Mit dem diesjährigen Konzert gelang Kirchenmusikdirektor Volker Linz eine in jeder Hinsicht beeindruckende musikalische Veranstaltung. Erwartung, Verheißung, Freude und Erfüllung waren die vier Programmteile benannt. An drei verschiedenen Stellen im hohen und weiten Kirchenraum spielte sich abwechselnd das musikalische Geschehen ab. Pastoralreferentin Ulrike Krezdorn trug mit Betrachtungen und einem Psalm zum Verständnis der musikalischen Aussagen bei. Höhepunkte waren Chöre von Johannes Eccard, Max Reger, Josef Gabriel Rheinberger Georg Friedrich Händel, Felix Mendelssohn Bartholdy und Karl Jenkins.

Nach einem von der Schola Feminea vorne rechts neben dem Eingang rezitierten Resposorium „Rorate caeli desuper“ ließ der junge Baritonist Marius Kräutle bei der Bass-Arie „Das Volk, das da wandelt im Dunkel" aus dem ersten Teil des Oratorium „Der Messias“ von Händel aufhorchen. Hinten neben dem Orgelspieltisch sang der Chor die Renaissance-Motette „Übers Gebirg Maria geht“ von Johsnnes Eccard. Dazu kontrastierte Regers Spätromantik in „Und unser lieben Frauen“.

Einen Vorgeschmack auf den Auftritt der Ehinger Kirchenchorsänger in der New Yorker Carnegie Hall am 20. Januar gab „Celebro“ aus dem auf Weihnachten bezogenen zwölfsätzign Werk „Stella natalis“ von Karl Jenkins. Den krönenden Schluss bildete das von strahlendem Bläserklang überhöhte „Hark! The herald angels sing“ nach Mendelssohns Festgesang MWV D4.