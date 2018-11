Adventskalender für die Tafelläden

Die Schwäbische Zeitung Ehingen und die Donau-Iller Bank haben am Freitag 250 Adventskalender an die Tafelläden in Ehingen und Erbach gespendet. 150 Kalender sind in Ehingen gelandet, 100 in Erbach.

„Jedes Kind bei uns soll einen Adventskalender bekommen. Wir können auf den Berechtigungskarten unserer Kunden sehen, wie viele Kinder in der Familie sind“, sagt Lothar Huber vom Ehinger Tafelladen, wo am Freitag stellvertretend Dagmar Feuerstein von der Donau-Iller Bank und Andreas Unterthurner von der Schwäbischen Zeitung die Adventskalender übergeben haben. „Wir freuen uns sehr, dass wir kurz vor der Adventszeit die Kalender nun auch an unsere Kunden übergeben können“, betont Huber, der mit vielen freiwilligen Helfern am Freitagnachmittag den Tafelladen in der Oberschaffnei auf die Öffnung vorbereitet hat. „Wir haben für jede eingereichte Bastelarbeit der Aktion Weihnachten in der Schuhschachtel einen Adventskalender gespendet“, erklärt Dagmar Feuerstein. Die vielen eingereichten Bastelarbeiten der Aktion, an der viele Schulen, Kindergärten und Kinder aus der Region mitgemacht haben, werden bereits am kommenden Dienstag von einer Jury prämiert. Die Übergabe der Preise findet dann am 19. Dezember im Rahmen eines festlichen Abends in der Donau-Iller Bank statt.