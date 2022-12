Adventsbesinnung 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. November trafen sich die Senioren im Gasthaus Schwanen zur Adventsbesinnung. Als Quelle und Symbol für die kommende Adventszeit hatte Pfarrerin Margot Lenz das Bild des Malers Sieger Köder „Bis der Morgenstern aufgeht“ gewählt.

Der Morgenstern, dieser wunderbare Stern am Himmel, ist ein erinnernder und ein ankündigender Bote. Mit seinem Glanz erinnert er noch einmal an die vergehende Nacht und kündigt zugleich das Heraufziehen des neuen Tages an.

Jochen Klepper, ein deutscher Theologe, der als Schriftsteller und Autor arbeitete, ist einer der bedeutendsten Dichter geistlicher Lieder. Er hat sich in finsterer Zeit getröstet, als er schrieb: „Ist es nicht so, dass unsere Sterne untergehen, wir aber wissen, dass der Morgenstern aufgeht über unseren Untergang hinweg.“

Der Morgenstern ist somit auch ein Symbol der Hoffnung, die sich Bahn bricht. Ohne Dunkelheit kann das Licht nicht wahrgenommen werden. Der Abend, an dem man zur Ruhe kommt und sich auf den vergangenen Tag besinnt, ist auch gleichzeitig der Anfang des nächsten Tages.

Das Licht im Advent ist ein besonderes, warmes Licht. Es durchbricht die Nacht, jetzt kommt etwas Neues, Hoffnung, Zuversicht, Freude entsteht. Im Buch Jesaja, Kapitel 60, „Mache dich auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht“ ist eine Aufforderung zur Bewegung. Menschen sollen zusammenkommen, wie zum Beispiel der lebendige Adventskalender, der in mehreren Gemeinden in unserer Umgebung praktiziert wird.

In einem weiteren Bild von Sieger Köder, „Die Rose und das Labyrinth“, in dem die Rose in die Höhe und dem Licht entgegenstrebt, ist das Labyrinth das Symbol des Lebens – kein Irrweg, sondern der Weg kommt immer in der Mitte an. Mit diesem Bild beschließt Margot Lenz ihre Gedanken an die Adventsbesinnung.

Uschi Mittag bedankt sich sehr herzlich bei Margot Lenz und wünscht allen Anwesenden eine frohe und besinnliche Adventszeit.