ADK GmbH macht sich für Grippeimpfung stark

Angehörige von Berufen in der Medizin und Pflege gehören ebenso wie Schwangere, Risikopatienten und Menschen ab 60 Jahren zu den Gruppen, für die die Ständige Impfkommission die lnfluenza-Impfung in jedem Jahr empfiehlt.

Durch Corona sei die Impfung aber noch wichtiger, teilt die ADK GmbH mit. Zum einen kann eine starke Grippewelle zusammen mit einer hohen Zahl an Coronafällen im Winter Arztpraxen und Kliniken schwer belasten. Zum anderen spielt die Grippeimpfung auch bei der Diffentialdiagnostik von Covid-19 eine wichtige Rolle. Und nicht zuletzt soll so vermieden werden, dass Menschen, die zum Beispiel an der lnfluenzagrippe erkrankten, durch eine darauffolgende Covid-19 Erkrankung zusätzlich geschwächt werden. Mit einem gemeinsamen Bild von zwei Geschäftsführern, einem Chefarzt und der Pflegedirektorin will die AOK GmbH ein Zeichen nach innen und außen setzten. Alle vier sehen die Impfung positiv und machen mit ihren Impfpässen deutlich: „Wir lassen uns impfen – lasst Ihr Euch auch impfen“. Das gilt neben der eigenen Mannschaft vor allem für die Risikopatienten. Bürger sollten daher mit ihrem Arzt über die Impfung reden.