Mehrere Monate intensiven Lernens liegen hinter den frisch ausgebildeten Praxisanleitern, als diese vor wenigen Tagen im Gesundheitszentrum Blaubeuren ihre Zertifikate erhalten. In einer Inhouse-Fortbildung konnten gleich 25 Beschäftigte aus dem Alb-Donau Klinikum und den Seniorenzentren ihre Weiterbildung zur Praxisanleitung erfolgreich abschließen.

Die Aufgabe der Praxisanleiter ist es, neue Mitarbeiter und Auszubildende in ihrem Arbeitsalltag zu begleiten und ihnen Abläufe und Prozesse nahezubringen. Sie tragen damit wesentlich zu einer gelungenen praktischen Ausbildung bei.

Bedarf an Paxisanleitern steigt

Das Unternehmen bildet regelmäßig Praxisanleiter aus. Da im Zuge der generalistischen Ausbildung ab kommendem Jahr deutlich mehr Praxisanleiter gebraucht werden, wurde dieser Kurs als Inhouse-Veranstaltung angeboten. So war es möglich, eine große Gruppe gleichzeitig fortzubilden. Unter den Teilnehmern waren Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger, Hebammen und operationstechnische Assistenten. „Wir legen großen Wert auf eine gute Ausbildung, weil wir diese als wesentlichen Faktor bei der Gewinnung künftiger Fachkräfte sehen“, sagt Wolfgang Schneider, Geschäftsführer der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales. „Ein Vorteil ist dann, dass diese Mitarbeiter die praktischen Abläufe bereits gut kennen und sich nicht erst in die im Unternehmen gängigen Prozesse einlernen müssen.“ Damit dies gelinge, müsse die praktische Ausbildung eine hohe Qualität aufweisen und sicherstellen, dass sie die Dinge vermittelt, auf die es später auch ankomme, so Wolfgang Schneider weiter. „Deshalb halten wir die Praxisbegleitung durch entsprechend fortgebildete Mitarbeiter für ein zentrales Instrument in der Qualitätssteuerung bei unseren Auszubildenden in der Pflege und den Funktionsbereichen im Krankenhaus und in den Seniorenzentren. Ich gratuliere unseren neuen Praxisanleitern und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung ihres neuen Wissens.“