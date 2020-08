ADAC-Prüfzug macht auf dem Volksfestplatz Station

Kostenlose Sicherheitsaktion für Autofahrerinnen und Autofahrer in Ehingen: Von Montag, 24. bis Mittwoch, 26. August, macht der ADAC-Prüfzug auf dem Volksplatz Station. Der mit digitaler Technik ausgestattete Container ermöglicht genaue Checks der Bremskraft, Stoßdämpfer sowie Bremsflüssigkeit und Batterie,soweit fahrzeugtechnisch möglich. Zudem kann die Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion überprüft werden. Wichtig: Die maximale Durchfahrtshöhe beträgt 1,90 Meter.

Auch eine mobile Strom-Tankstelle gibt es

Ziel ist der Aktion ist es, Probleme frühzeitig zu erkennen, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten sowie Folgeschäden am Fahrzeug zu vermeiden. ADAC-Mitglieder können zwei kostenlose Checks machen. lassen, Nichtmitglieder eine Prüfung. Nach Abschluss wird ein Protokoll ausgehändigt, aus dem die gemessenen Werte zu entnehmen sind. Die Prüfzeiten am Ehinger Volksfestplatz zwischen Montag und Mittwoch sind von 10 bis 16 Uhr. Mit dabei: Die mobile Strom-Tankstelle für Autos, Elektroroller und Pedelecs. Mitglieder können ihre Fahrzeuge direkt vor Ort am Prüftruck kostenlos mit grünem Strom aufladen, der auf dem Fahrzeugdach von Solarzellen erzeugt wird.

Die Prüfungen erfolgen aufgrund behördlicher Vorgaben unter erhöhten Sicherheits- und Hygienebedingungen, was zu längeren Wartezeiten führen kann. Kunden und Mitglieder mit akuten Krankheitssymptomen werden gebeten, von einem Besuch abzusehen.