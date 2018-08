Achtungserfolg für Altheim

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Granheim, des VfL Munderkingen und der SG Altheim haben am Wochenende ihre Form gestestet. Granheim und Munderkingen verloren ihre Vorbereitungsspiele, Altheim spielte unentschieden.

SV Lautertal – SV Granheim 2:1 (1:0). - Der Regionenligist Lautertal ging nach knapp 20 Minuten in Führung, die lange Bestand hatte. In der 70. Minute fiel der Ausgleich durch ein Eigentor der Heimelf. Acht Minuten vor dem Ende erzielte Lautertal das 2:1. Das nächste Vorbereitungsspiel bestreitet Granheim am Samstag, 18. August, 18 Uhr, erneut bei einem Regionenligisten, dem TSV Tettnang II.

FC Bellamont – VfL Munderkingen 4:1 (3:1). - Zum Abschluss seines Trainingslagers trat der VfL in Bellamont an und ging in der 18. Minute in Führung. Mit einem Dreierpack in der 35., 36. und 38. Minute drehte der ambitionierte Regionenligist die Partie zum 3:1-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeberinnen noch auf 4:1 (71.). Das nächste Testspiel steht für die Munderkingerinnen am 26. August, 11 Uhr, beim FV Asch-Sonderbuch an.

FV Asch-Sonderbuch – SG Altheim 0:0. - Einen Achtungserfolg erzielte der Landesliga-Neuling aus Altheim beim Verbandsliga-Aufsteiger Asch-Sonderbuch. Die SGA hielt gut mit und verdiente sich das Unentschieden. In einem weiteren Testspiel trifft Altheim am Freitag, 17. August, 19 Uhr, in Ennahofen auf den Regionenligisten SV Reinstetten.

Weitere Testspielergebnisse: SGM Bergemer SV/Altheim II – SG Dettingen 7:3, FV Asch-Sonderbuch – SG Griesingen 7:0.