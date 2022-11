Achter Volkersheimer Winterzauber

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause war es am 26. November endlich wieder soweit, der nunmehr Achte Volkersheimer Winterzauber fand statt. Wir haben schon Wochen davor diesem Tag entgegengefiebert und haben uns sehr darauf gefreut, alle Besucher auf unserem Winterzauber begrüßen zu dürfen. Petrus war uns wohlgesonnen und bescherte uns während des Aufbaus und des Winterzaubers das beste Wetter – tagsüber Sonnenschein und abends sternklarer Himmel und klirrende Kälte. Gegen die Kälte haben unsere Feuertonnen beste Arbeit geleistet. Auf dem Platz vor dem Clubheim war es die ganze Nacht über wohlig warm.

Zur Stärkung gab es neben Rote, Steaks und Krautschupfnudeln auch Tornadokartoffeln und für den süßen Zahn Waffeln. Unsere Clubmädels haben schon im Vorfeld fleißig Bredla gebacken, die schon bald im Laufe des Abends ausverkauft waren. Glühwein und selbstgemachter Zwetschgenlikör durften bei unserem Winterzauber natürlich auch nicht fehlen.

Der Chor fEinklang aus Kirchen bescherte uns einen tollen Auftritt mit einem breiten Repertoire an Liedern. Sie sangen Siyahamba, eine Hymne aus Südafrika. Gefolgt von dem Kirchenlied „Vom Flügel eines Engels berührt“ und dem Gospellied „This little light of mine“. Hubert von Goiserns „Weit, weit weg“ gab es als Zugabe. Hier an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den ganzen Chor für den tollen Auftritt!

Wer nach Glühwein, Bier und Krautschupfnudeln noch nicht genug hatte, der konnte sich im Clubheim noch einen Schnaps gönnen und bei Partymusik abfeiern.

Der Motorradclub möchte sich hiermit bei allen Besuchern und helfenden Händen bedanken. Ohne euch wäre der Abend nicht so schön geworden! Ein herzliches Vergelt’s Gott - bis zum nächsten Jahr.