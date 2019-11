Acht Neue bei den Hölla-Hexa

Acht neue Mitglieder konnten die Hölla-Hexa in Ehingen am vergangenen Samstag willkommen heißen. An diesem Tag hat der Narrenverein Hölla-Hexa Ehingen im Jägerhof in Ehingen sein Aufnahmefest gefeiert.

Hierbei wurden die Neumitglieder Marianne Freudenreich, Melanie Zeisel, Julia und Christian Luczak, Bettina Praetorius, Celine Kuhn, Annitta Bröckel-Lison und Marion Heerdegen mit gesundem Essen und dem bewährten Knoblauchschnaps willkommen geheißen. Die Geschichte des Vereins haben sie in Form eines Puppentheaters den übrigen Gästen dargeboten. Außerdem konnte der Vorsitzende Mark Lison zehn Gastspringer für die kommende Fasnetssaison begrüßen.

Und damit war der Abend noch nicht beendet: Mit ausgelassener Stimmung feierten die Hexa anschließend gemeinsam mit den geladenen Gästen, den Kräha-Weibern aus Laupheim und den Nesselweibern aus Nasgenstadt, bis spät in die Nacht.