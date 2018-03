Achim Scheffold ist zweiter Vorsitzender

Nach 24 Jahren hat Karl Holzmann das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden beim Musikverein Dächingen abgegeben. Als Nachfolger bestätigte die von 115 Mitgliedern besuchte Generalversammlung am Samstag den von der Kapelle gewählten Achim Scheffold.

Nach 24 Jahren müsse man die Entscheidung Karl Holzmanns, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen, einfach respektieren und akzeptieren, sage Musikvereinsvorsitzender Armin Huber bei der Würdigung der Verdienste seines bisherigen Stellvertreters. Dieser sei immer ein vertrauensvoller Ansprechpartner gewesen und habe bei der Festorganisation und vielen anderen Gelegenheiten viel Zeit für den Musikverein aufgebracht. Als Dankgeschenk bekamen Karl Holzmann und seine Frau Rita einen Bodenseerundflug mit dem Zeppelinluftschiff.

„Das Frühlingsfest war das Highlight des Jahres“, sagte Armin Huber im Rückblick auf 2017. Hervorragend gelungen sei das Weihnachtskonzert. Der Musikverein zählt 292 Mitglieder, davon 148 aktive, 128 fördernde und 16 Ehrenmitglieder. Beim Kreismusikfest in Kirchen übernimmt der Musikverein Dächingen die Rolle der Patenkapelle und entlastet die Gastgeber bei etlichen Anlässen und Arbeitseinsätzen. Im sächsischen Vogtland werden die Teilnehmer eines dreitägigen Ausflugs im Sommer den weltbekannten Musikinstrumentenbau in Klingenthal kennenlernen. Bereits für 2020 ist ein Ausflug nach Fleckeby an der Schlei geplant. Aktuell ist der Vereinsvorstand mit der Vorbereitung des Frühlingsfestes beschäftigt.

Ein ertragreiches Ergebnis hat laut Aussage von Kassiererin Michaela Schrode das Frühlingsfest 2017 erbracht. Die gute Finanzlage ermöglichte die Anschaffung einiger neuer Instrumente.

Die Teilnahme am Kreismusikfest in Schmiechen, das Paradekonzert in Ulm und das Weihnachtskonzert in Granheim nannte Schriftführerin Simone Schrode die musikalischen Höhepunkte des Jahres. „Überwiegend Positives“ vermeldete Dirigent Hans-Gerd Burr. Als super bezeichnete er alle Auftritte der Kapelle. Bei allen Proben anwesend war Simone Schrode. Einmal fehlten Hans-Gerd Burr, Armin Huber, Christoph Huber, Franz Klöble und Helmut Springer. Über ebenfalls erfolgreiche Jugendarbeit berichteten die Jugendleiter Carmen Leicht und Tobias Majer. Bei einem von Julian Springer organisierten Tanzkurs werden im Frühjahr ein Ballkönig und eine Ballkönigin gewählt. Im Vororchester fehlte Armin Enderle bei keiner Probe. Eine Probe versäumten in der Jugendkapelle Michael Huber und Tanja Majer. Als Dächingens Botschafter nach außen bezeichnete Ortsvorsteher Alfons Köhler den Musikverein. Zum Ehrenmitglied ernannt wurde die nach mehr als 35 Jahren aus der Kapelle ausgeschiedene Klarinettistin und stellvertretende Kassiererin Anja Schrode.