In Sachen Liebherr-Pläne erst noch abwarten

Es ist die Aufgabe einer Stadtverwaltung, die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen. Und das tut die Ehinger Verwaltung auch, wenn es um den Neubau des Liebherr-Werks im Industriegebiet Berg geht. Nur wäre eine Bürgerinformationsveranstaltung ohne Bürgerinformationen derzeit ziemlich sinnlos.

Lesen Sie hier den Bericht zur Diskussion über die Pläne von Liebherr.

Es braucht noch etwas Zeit, bis die Pläne des Ehinger Kranherstellers gereift sind, bis klar ist, was genau Liebherr in welcher Form auf welchen Flächen exakt tun möchte. Hier ist, so abgedroschen das klingen mag, Geduld, gepaart mit einer Brise Vertrauen in die handelnden Akteure gefragt. Klar ist der Flächenverbrauch, bürokratisch gesprochen, die Umnutzung der Flächen, immens und immer eine ideologische Frage, über die diskutiert und gestritten werden muss. Auf der anderen Seite ist seit Mitte der 80er-Jahre des vergangenen Jahrtausends klar, welche Dimensionen das Industriegebiet Berg annehmen kann.

Denn das wurde bereits damals im Flächennutzungsplan so festgelegt. Damals nämlich hat der Gemeinderat der Stadt industrielle Erweiterungen im Industriegebiet Münsinger Straße Nord und eben in Berg festgelegt. Die Flächen, die nun Liebherr und andere Unternehmen in Berg bebauen möchten, wurden also bereits in den 80er-Jahren dafür vorgesehen.

Das mag jetzt, rund 40 Jahre später, nicht mehr ein Hauptargument sein, weil sich der Zeitgeist in der Tat gegenüber den 80er-Jahren verändert hat, vor allem, was ökologische Belange anbelangt. Aber auch bei Firmen hat sich der Zeitgeist gegenüber den 80er-Jahren geändert und die klare Absicht, dass Liebherr in Berg eine grüne Fabrik bauen möchte, die CO-neutral sein wird, ist sicherlich kein Lippenbekenntnis.

Wichtig ist nun, dass die hohe Emotionalität aus dem Thema genommen wird, zumal einfach viel zu wenig Fakten auf dem Tisch liegen. Ganz wichtig wird es nun sein, so bald wie möglich eine Infoveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger zu machen. Denn nur gemeinsam – und das hat Ehingen und seine Bürgerinnen und Bürger immer ausgezeichnet – ist man stark und kann was erreichen. Und das wird auch hier der Fall sein.