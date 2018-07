Abschlussklasse der Wirtschaftsschule feiert

Die Abschlussklasse der Wirtschaftsschule an der Kaufmännischen Schule Ehingen hat ihren erfolgreichen mittleren Bildungsabschluss gefeiert. Die Klassenlehrer überreichten Schülern ihre Zeugnisse und Schulleiter Tobias Kamm übergab die Preise und Belobigungen. Er wünschte den Absolventen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute sowie für die berufliche Zukunft viel Erfolg.

Insgesamt haben 20 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2017/18 den schriftlichen, fachpraktischen und mündlichen Teil der Abschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen und damit die Fachschulreife (Mittlere Reife) erworben.

Diane Hähnel aus Allmendingen erhielt für den besten Abschluss des Jahrgangs den Preis des Landrats. Für gute Leistungen erhielten ein Lob Nejra Busatlic (Ehingen), Siegfried Hirschle (Allmendingen), Theresa Kästle (Oberdischingen), Jan Luick (Allmendingen), Moustafa Moustafa (Allmendingen), Benjamin Reusch (Rottenacker) und Franziska Scheffold (Erbach).

Die Prüfung an der Berufsfachschule Wirtschaft in Ehingen haben folgende Schülerinnen und Schüler ebenso mit Erfolg bestanden: Cem Boztepe (Allmendingen), Rialb Bunjaku (Ehingen), Marc Ender (Allmendingen), Nina Gorbatschow (Allmendingen), David Kaspar (Emerkingen), Anastasia Moskalenko (Munderkingen), Chiara-Celine Pelzer (Nasgenstadt), Selina Pilloni (Allmendingen), Lara Schneemayer (Rißtissen), Pascal Stiasny (Munderkingen), Viola Ströbele (Oberdischingen) und Yigit Üstün (Blaubeuren).

In der Wirtschaftsschule wird Hauptschülern und Schülern mit einem dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand (zum Beispiel aus der Realschule, der Werkrealschule oder der Gemeinschaftsschule), in zwei Jahren eine solide Allgemeinbildung, verbunden mit einer umfassenden kaufmännischen Grundbildung unter Einbeziehung moderner Informationstechnologien, vermittelt. So konnten die Absolventen der Wirtschaftsschule Ehingen attraktive Ausbildungsverträge mit Betrieben der Industrie, des Dienstleistungsbereichs, des Gesundheitswesens, des Einzelhandels, mit Versicherungen sowie mit Handwerksbetrieben abschließen.

Mehrere Wirtschaftsschüler besuchen weiter die Schule, um am Kaufmännischen Berufskolleg nach zwei Jahren die Fachhochschulreife oder am dreijährigen Wirtschaftsgymnasium die allgemeine Hochschulreife zu erwerben.