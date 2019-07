Abschluss des Projekts „Morgenluft“

Nachdem das Projekt „Morgenluft“ an der Grundschule im Alten Konvikt, Anfang April erfolgreich startete, sind nun alle am vorläufigen Ende dieser tollen Aktion angelangt. Die Stempelhefte der Schüler sind weitgehend mit „Füßchen“ fürs Laufen vollgestempelt und die eifrigsten und am weitesten entfernt wohnenden Läufer waren 100 Mal fast 2,5 Kilometer zur Schule und 2,5 Kilometer zurück gelaufen. Also in etwa 250 Kilometer. Die meisten Kinder haben freiwillig auf Elterntaxen, auch bei Schmuddelwetter, verzichtet und waren um jeden Meter Fußweg bemüht. Es entbrannte ein regelrechter Wettstreit um Fußstempelchen.

Weniger Verkehr

Das Kollegium der Schule konnte während dieser Zeit tatsächlich feststellen, dass es sowohl vor der Schule, als auch in der Hauptstraße sowie am Kreisverkehr Glockenplatz, zu wesentlich weniger Zubringer- und Abholverkehr kam, zu spürbar weniger Autos und damit zu weniger möglichen Gefährdungssituationen. Und natürlich zu weniger Schadstoffbelastung in der Umwelt.

Auch jetzt, in der Nachschau, sind alle richtig stolz auf die Kinder und auf die Eltern, die ihr Kind, wenn auch mit Bauchschmerzen, selbst zur Schule „laufen“ ließen. Sei es alleine, mit anderen zusammen, mit dem Fahrrad, dem Roller oder auch in Begleitung eines Elternteils zu Fuß. Alles in allem war das Projekt „Morgenluft“, das von Waldpädagoge Alex Rothenbacher, in Zusammenarbeit mit der Lokalen Agenda angestoßen wurde, ein riesiger Erfolg. Im Zusammenhang damit kam es zu Schulwegbegehungen durch die Stadtverwaltung, Fragebogenaktionen unter den Eltern, einer Verkehrsschau vor der Schule, mit durchweg positiven Ergebnissen, und schließlich zu einer riesigen Zahl laufender, gut gelaunter, munterer, fitter, ausdauernder und geistig aufnahmefähiger Schüler. Übrigens kam auch die eine oder andere Kollegin vermehrt zu Fuß in die Schule. Eine Zeit, die auch das Kollegium bewusster erlebte.