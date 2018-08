Abschluss des Filmfestivals mit Partynacht und Feuershow

Wegen der Wetterprognosen vorsichtshalber von Freitag auf Samstag verschoben wurde die Partynacht des Ehinger Filmfestivals. Doch am Samstag ist es endlich soweit: Mit der großen Partynacht feiert das 18. Ehinger Filmfestival ein furioses Finale. Das Thema Karibik wird sich dabei wie ein roter Faden durch den ganzen Abend ziehen.

Im vergangenen Jahr ist die karibische Nacht mit Feuerwerk wegen der ungünstigen Wetterprognosen ganz ausgefallen. Auch damals sollte zum Abschluss des Filmfestivals „Pirates oft the Caribbean 5: Salazars Rache“ gezeigt werden.

Los geht es am Samstag um 19 Uhr, wenn die international renommierten Showbarkeeper aus München ihr Können zeigen. Das Team um Chefbarkeeper Markus Bublak hat sich dieses Mal etwas ganz Besonderes für die Besucher einfallen lassen und das Szenario soll im Vergleich zu den vergangenen Jahren noch einmal spürbar getoppt werden. Als Bar dienen Bühnenelemente, auf denen getanzt werden kann und in deren Zentrum die Musikerin DJane Malena für den richtigen Rhythmus sorgt. Bekannt wurde Marija Malena mit dem Hit „A-N-N-A“ der Band Freundeskreis um Max Herre. „Es wird eine Party, die niemand in Ehingen verpassen sollte“, sagt sie. Passend zum Hollywood-Streifen „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“, der um 21.15 Uhr beginnt und in dem Johnny Depp zum fünften Mal den kultigen Captain Jack Sparrow mimt, zeigt sich der gesamte Bereich im karibischen Piratenstil mit Schilfverkleidungen, Piratenflaggen, Seeräuber-Outfits und weiteren Überraschungen, wie zum Beispiel einer Feuershow. Dazu passend werden bestimmte Cocktails in gläsernen Totenköpfen serviert.

Gegen 23.20 Uhr läutet das Filmfestival-Feuerwerk, das ebenfalls audio-visuell auf den karibischen Filmtitel abgestimmt ist, den Höhepunkt der Partynacht ein. Bis 1 Uhr morgens dürfen dann alle Partygäste im Herzen Ehingens nach Lust und Laune feiern und ausgiebig tanzen.