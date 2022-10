Abschluss des Anfängerkurses für Neuimker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

33 Teilnehmer haben am Neuimker-Kurs teilgenommen. Im März begann der Kurs mit drei Theorie-Abenden mit dem Wesen der Honigbiene und Wichtigem zur Bienenhaltung. In den folgenden 18 Kurstagen von April bis August erlernten die Teilnehmer am Lehrbienenstand den Völkeraufbau, die Schwarmverhinderung, die Ablegerbildung, das erste Honigschleudern und wie bringe ich meine Bienen gesund und gut eingefüttert in den Winter.

Imkermeister Werner Gekeler aus Münsingen leitete den Kurs. Vorstand Leonhard Hauler und Vereinsmitglieder unterstützten dabei. Die Schulungs-Bienenvölker stellte Renate Mauz aus Ehingen zur Verfügung. Im Juli sind bereits 22 Jungvölker den „Jung-Imkern“ übergeben worden.

Bei der Abschlussveranstaltung erhielten 31 Neu-Imker ihr Zertifikat.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Imker Tierhalter sind und somit beim Landratsamt, Abteilung Landwirtschaft, anzumelden sind und eine Betriebsnummer erhalten. Weiter ist zu beachten, dass zum Wandern der Bienenvölker im Kreisgebiet an der Beute der Name und Adresse des Imkers anzugeben ist. Außerhalb des Kreisgebietes an einen anderen Standort ist ein Gesundheitszeugnis erforderlich.