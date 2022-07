Abschluss der PiA3 an der Magdalena-Neff-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Von allen Abschlussklassen hatten die Schüler*innen der PIA3 (Praxisintegrierte Ausbildung als Erzieher*in) wahrscheinlich das schönste Ambiente: Sie erhielten nach ihrer abschließenden Studienfahrt zum Pestalozzi-Kinder- und Jugenddorf in Stockach und in die Kinder-und Jugendpsychiatrie in Radolfzell ihre Zeugnisse auf der Insel Mainau überreicht. Die 19 Absolvent*innen haben damit ihre Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieher*innen vollständig abgeschlossen. Hannah Prang erhielt mit einem Schnitt von 1,0 zusätzlich den Preis des Landrats.

PiA3: Melissa Cirillo, Anika Daiber, Mandy Frankenhauser, Karina Fruh, Rebekka Harms, Sina Jooß, Chiara Klöble, Savina Langwiesner, Anna-Marie Mall, Marleen Meisel, Stefan Mühlhäuser, Lea Müller, Lena Naujoks, Hannah Prang, Verena Rehm, Constanze Reiser, Laura Schlecker, Carolin Schmid, Eda Ürkmez.