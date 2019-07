Abschluss an der Altenpflegeschule

17 Auszubildende in der Altenpflege und 19 Auszubildende in der Altenpflegehilfe haben nun den Abschluss ihrer Ausbildung an der Magdalena-Neff-Schule in Ehingen gefeiert. Die zukünftigen Pflegefachkräfte besuchten von 2016 bis 2019 die Altenpflegeschule und durchliefen dort in Kooperation mit ambulanten und stationären Einrichtungen der Altenhilfe ihre Ausbildung. Die frisch gebackenen Altenpflegehelfer begannen 2018 die erforderliche einjährige Ausbildung.

Wieder schließt ein Jahrgang der Altenpflege und Altenpflegehilfe erfolgreich an der MNS ab. Es wurden fünf Preise und sechs Belobigungen aufgrund der guten Durchschnitte der Abschlusszeugnisse vergeben. Zudem erhielten drei Prüflinge zusammen mit ihren Zeugnissen den mittleren Bildungsabschluss, der dem Realschulabschluss entspricht.

Zur Abschlussfeier, die in einem sehr feierlichen Rahmen in der Mensa der Magdalena-Neff-Schule stattfand, kamen etwa 200 Gäste. Neben den frisch Examinierten deren Freunde und Angehörige, Praxisleiter und weitere Vertreter der Einrichtungen sowie die Lehrkräfte.

Dramatischer Mangel

Der Schulleiter Martin Butter begrüßte die Anwesenden, wobei er auf die enorme Wichtigkeit des Berufes hinwies und sich bei den zukünftigen Pflegekräften für ihre Leistungen in der Pflege alter Menschen bedankte. Die Altenpflege leidet wie alle pflegerischen Berufe unter einem dramatischen Fachkräftemangel.

Ob die ab 2020 reformierte, dann für alle drei Fachrichtungen in der Pflege gemeinsame Ausbildung die seit Jahren bestehenden personellen Engpässe beseitigen wird, bleibt abzuwarten. Die Klassenlehrer der beiden Abschlussklassen ließen in ihren Ansprachen die gemeinsame Zeit nochmals Revue passieren. Für die Altenpflegehelfer sprachen deren Klassensprecher Tilo Robatzek und Elke Vögele, für die Altenpfleger Jacqueline Drühe. Alle drei bedankten sich bei den Lehrkräften für die gute Betreuung in den vergangenen Jahren. In sehr gelungener Art und Weise bedachten drei ehemalige Schüler noch einige Lehrkräfte mit einer ganz persönlichen Abschlussrede. Anschließend hatten die Schüler der Altenpflege ein Quiz für die Lehrer und ein Film der vergangenen drei Jahre vorbereitet. Nach der Überreichung der Zeugnisse, Urkunden und Auszeichnungen bildete der Tanz „Macarena“, den die Schüler der Altenpflege mit ihren Lehrern zum Besten gaben, den Abschluss. Zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr der „Preis des Landrates“ einer Schülerin der Altenpflege zuerkannt. Tamara Wörz zeigte die besten Leistungen ihres Jahrgangs.

Wie immer sorgte nach dem offiziellen Teil der Feier die erste Klasse der Altenpflege für die Bewirtung der Gäste. Die meisten Anwesenden nutzten den nun folgenden inoffiziellen Teil noch zum gegenseitigen Austausch.