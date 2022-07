Abschlüsse der „BFP“ an der MNS Ehingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Schülerinnen der „BFP“ an der Magdalena-Neff-Schule Ehingen war es am Montag, 11.07.2022, endlich so weit: Sie konnten ihr Abschlusszeugnis und ihre Berufsfachschulreife entgegennehmen. Nun geht es für die Schülerinnen, die sich abschließend mit Blumen und Pralinen bei ihren Lehrer:innen bedankt haben, weiter mit der Ausbildung oder dem Beruflichen Gymnasium. Die Abgängerinnen sind: Sude Gökkaya, Sarah Keck, Irem Keskin, Celina Johne, Ymma Honold, Joeline Heubuch, Anja Schmid, Alliyah Chebli und Celine-Marie Werz.