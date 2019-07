„Wir haben uns auf diese Moderation so intensiv vorbereitet, wie auf das Abitur… also zwei Tage vorher“, begrüßten Tamara Markert und Lea Fott die Gäste des diesjährigen Abiturjahrgangs an der Magdalena-Neff-Schule zu ihrem Abiball. Angesichts eines erfreulichen Schnitts von 2,6 dürften aber zumindest ein paar Schülerinnen etwas früher angefangen haben zu lernen.

Mit der Zeugnisübergabe am vergangenen Samstag in der der Lautertalhalle in Lauterach war es für die diesjährigen Abiturientinnen der Magdalena-Neff-Schule endlich geschafft: Offiziell endete schließlich für die 45 ehemaligen Schüler ihre Zeit am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium. Vergeben wurden zusätzlich vier Preise und sechs Belobigungen für besondere Leistungen. Den Preis des Landrats für den besten Schnitt erhielt Sofie Wachter mit einem Schnitt von 1,2. Für besonderes soziales Engagement wurde Tamara Markert mit dem Magdalena-Neff-Preis ausgezeichnet.

Zuvor präsentierte sich Schulleiter Martin Butter – nach kurzer Tanzeinlage zu Joe Cockers „You can leave your hat on“ – im Abi-Shirt des diesjährigen Jahrgangs. „Damit sind wir jetzt auf Augenhöhe“, leitete er ganz im Sinne des Endes der Schullaufbahn grinsend seine Rede ein. Neben den vielen Veränderungen, die diese Stufe im Laufe der vergangenen drei Jahre mitgemacht habe, hob er besonders den Wert aller Schüler hervor und äußerte die Hoffnung, dass jeder in seiner Zeit an der Magdalena-Neff-Schule erfahren habe, dass man mit allem angenommen worden sei, was einen ausmache. Entsprechend ermutigte er die Schüler zum Abschluss seiner Rede dazu, immer ganz sie selbst zu sein und so freudvoll ihr Leben zu leben.

Stolz auf das Geleistete

Wie die Schülerinnen ihre Zeit an der Magdalena-Neff-Schule erlebt hatten, fasste nach der Übergabe der Zeugnisse die stellvertretende Schülersprecherin Miriam Vukovic zusammen. Sie betonte dabei das besondere Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern und dankte der Schulleitung und den Lehrkräften im Namen der gesamten Stufe für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Ihre Mitschülerinnen erinnerte Miriam Vukovic daran, stolz zu sein darauf, die Zähne zusammengebissen und das Abitur geschafft zu haben. Ihr bliebe am Ende nur, ihre Mitschülerinnen zu ermutigen: „Macht was draus!“

Im Anschluss an den offiziellen Teil durften die Lehrer noch unter Beweis stellen, wie gut sie ihre Schüler kennen und sollten vom Heiratsantrag bis zur Rettung eines ertrinkenden Kuscheltiers erraten, wozu sich ihre ehemaligen Schützlinge alles herausfordern ließen. Nach einem kurzen Theaterspiel, in dem die Schüler die Eigenheiten ihrer Lehrer auf die Schippe nahmen, durften schließlich noch die Lehrer beim Power-Point-Karaoke ihre Wortgewandtheit unter Beweis stellen.

Den Abschluss des Abends unterstrich schließlich nochmal die Worte von Martin Butter und Miriam Vukovic: Mit Umarmungen und unter vereinzelten Tränen verabschiedeten sich Schüler und Lehrer voneinander, lachten ein letztes Mal gemeinsam über die Erlebnisse der vergangenen drei Jahre oder ließen sich schließlich doch noch dazu hinreißen, ein einziges Mal mit ihren ehemaligen Schülern Bier-Pong zu spielen. Man ist nun eben auf Augenhöhe.

Die Absolventinnen 2019 sind:

SG 13/1: Saskia Ballerstädt, Sophie Barth, Hilal Celik, Yvonne Eule, Tamara Markert, Eileen Neumann, Larissa Scheible, Eduard Schmidt, Nico Schullrich, Anna Schwörer, Patrick Stauß, Philipp Storr, Miriam Vukovic, Sofie Wachter, Andreas Wagner, Moritz Walter

SG 13/2: Valerie Berger, Lisa Brunner, Johanna Denkinger, Frieda Dresbach, Nico Friedrich, Laura Gnann, Hosea Heuthe, Carlotta Leitner, Anja Locherer, Lisa Mast, Anna Riedel, Lea Schall, Anika Schüle, Christine Seewald, Jessica Senn

SG 13/3: Larissa Baugstatt, Eva Butter, Moritz Fiderer, Lea Fott, Carla Hahn, Anna Magdalena Lehr, Nina Mang, Olga Podlich, Konstanze Ratzer, Bianca Rau, Pia Schröder, Johannes Terhorst, Svenja Winghart, Maria Zielke