Abiturfeierlichkeiten am Technischen Gymnasium Ehingen

Mit viel Engagement seitens der Lehrer und gut vorbereiteten Schülern gelang dieses Jahr auch trotz der Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen an den Schulen ein ordentliches Abitur am Technischen Gymnasium in Ehingen.

Schulleiter Jochen Münz konnte an einem sonnigen Freitagnachmittag 34 frischgebackene Abiturienten in einer feierlichen Zeugnis- und Preisverleihung hinaus ins Leben entlassen.

Aus der TGI (Technisches Gymnasium, Schwerpunkt Informationstechnik) waren unter den insgesamt 16 Schülerinnen und Schülern drei Preisträger: Nico Bayer, Thomas Dauner (1,3), Silas Eberle, Luca Götz, Moritz Haid (1,4), Elias Keimer, Moritz Krenmayr, Nina Krenzer, Dennis Kurz, Enhar Özyildiz, Thibault Rey, Paul Scheel, Nikita Schlegel, Miriam Schmid, Patrick Schneider (1,4) und Tobias Sontheimer.

Die Klasse der TGM (Technisches Gymnasium, Schwerpunkt Mechatronik) war mit 18 Schülerinnen und Schülern sogar noch erfolgreicher und erhielt insgesamt acht Preise für ein hervorragendes Abitur: Tamara Abt (1,3), Johannes Auberer, Jonas Baltes, Simon Geiselhart (1,4), Ruben Grupp (1,5), Laurin Häberle, Laura Heinrich, Isabell Huber (1,7), Tom Knolmajer (1,1), Simon Krauß, Monika Kufel, Philipp Mermi, Lukas Ott (1,6), Sedat Özdemir (1,6), Jonas Renz, Michael Schwendele, Danil Specht und Simon Veser (1,0).

Weitere Preise durften entgegennehmen: Simon Veser, Preis des Landrats als bester Abiturient der Schule, Tom Knolmajer den Physik- und den Liebherr-Preis sowie Tamara Abt den IHK-Preis für ihre herausragenden Leistungen in den MINT-Fächern.

„Auch Glück im Leben und das gegebene Talent“ könne sich nur mit entsprechender „Tatkraft und Fleiß“ voll entfalten, so Schulleiter Jochen Münz. Bleibt zu hoffen, dass die ehemaligen Schüler des Technischen Gymnasiums solcherlei Ehrgeiz nie verlassen wird – ihr Talent haben sie bereits bewiesen. Sie haben darüber hinaus gezeigt, dass am TG Ehingen junge Menschen erfolgreich und konsequent herangebildet und qualifiziert werden, die in einer hochtechnisierten und immer mehr durch die Digitalisierung geprägten Wirtschaftsnation gebraucht werden.