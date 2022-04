Abiprüfungen haben begonnen

Die Abiturprüfungen im Land haben am Montag begonnen. Am Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasium machen in diesem Jahr 83 Schüler ihr Abitur, „ähnlich viele wie im letzten Jahr“, sagt Schulleiter Tobias Sahm. „Auch im nächsten Jahr wird der Jahrgang wieder ähnlich groß sein.“

Zuerst Spanisch

Los ging es am Montag mit der schriftlichen Prüfung in Spanisch. Neun Schüler sind in Ehingen mit Spanisch gestartet. „Heute hat keiner der Schüler Maske getragen“, erklärt Sahm, denn bei neun Schülern seien in der Aula riesige Abstände möglich gewesen.

Alle Schüler waren gesund und vor Ort. Dass es so weitergeht, bleibt zu hoffen, schließlich gibt es keine Maskenpflicht mehr. „Spannend wird es schon“, sagt der Schulleiter, „man muss schauen.“

Mehr Arbeitszeit

Die Vorbereitungen auf die Abiprüfungen seien jedenfalls durch Corona kaum beeinträchtigt gewesen. „Die Kurse haben alle ganz normal stattgefunden“, betont Sahm. Doch gebe es eine „Besonderheit“ bei den Prüfungen: „Die Fachlehrer haben eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit“, so der Schulleiter. „Morgens vor der Prüfung können sie aussortieren und schauen: Welches Themengebiet passt am besten zu meinem Kurs.“ Außerdem wurde die Arbeitszeit für die schriftlichen Prüfungen um eine halbe Stunde verlängert. Es handelt sich also um Erleichterungen für die Abiturienten in der Corona-Zeit.

Am Dienstag stehen Prüfungen für Fächer wie Bildende Kunst, Ethik, Gemeinschaftskunde und Geschichte auf dem Programm. Am Mittwoch geht es mit der schriftlichen Prüfung in Deutsch weiter.