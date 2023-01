Abfall muss zwischengelagert werden: 3500 Mülltonnen fehlen noch

Rund 14.000 Restmüll- und Bioabfalltonnen wurden in der ersten Woche nach Umstellung auf die neue Abfallwirtschaft im Alb Donau-Kreis geleert. Dass es dabei laut dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis nur eine geringe zweistellige Zahl an Reklamationen gab, wertet der stellvertretende Betriebsleiter Johannes Koepke als Indiz, dass das neue Holsystem wie erwartet und weitgehend störungsfrei funktioniert. Bis jetzt wurden knapp 300 Zusatz-Müllsäcke bestellt – ebenfalls eine relativ geringe Zahl und ein Anzeichen, dass die Haushalte und Betriebe mit der gewählten Tonnengröße gut zurechtkommen.

Normaler Betrieb

Auch auf Entsorgungszentren, Wertstoffhöfen und Grüngutsammelplätzen herrschte in der Startwoche weitgehend normaler Betrieb. Es gab vereinzelt Korrekturbedarf etwa bezüglich Standort und Beschilderung einzelner Container, der Wertstoffhof in Dornstadt öffnete wegen technischer Probleme am Samstag erst mit Verspätung.

Das Sorgenkind ist die Tonnenauslieferung: Von den 110.000 neuen Abfallbehältern sind wie berichtet rund 3500 noch nicht am Bestimmungsort, da eine unerwartet hohe Zahl an Nach- und Umbestellungen abgearbeitet werden muss – im November und Dezember waren noch 7.000 solche Aufträge eingegangen. Die Mitarbeiter der beauftragten Unternehmen liefern derzeit rund 350 Tonnen pro Tag aus. Betriebsleiterin Elke Bossert bittet wie berichtet darum, von telefonischen Rückfragen zum Stand der Tonnenauslieferung abzusehen und den Abfall gegebenenfalls im Haus zwischenzulagern. „Wir sind mit Hochdruck dabei, die Tonnen auszuliefern, das wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen“, so Bossert.

Keine Abfuhr von Christbäumen

Anfragen gab es auch bezüglich des Einsammelns von Christbäumen, wie es beispielsweise über viele Jahren im Bereich der Stadt Ehingen üblich gewesen ist. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Alb-Donau-Kreis führt keine eigene Christbaumsammlung durch. In vielen Gemeinden gibt es Sammlungen der örtlichen Vereine, die alte Weihnachtsbäume für Brauchtumsfeiern wie beispielsweise Funkenfeuer verwenden. Die Termine gibt es bei der jeweiligen Stadt/Gemeinde zum Beispiel. auf der Homepage oder im Mitteilungsblatt. Ansonsten können Christbäume auch folgendermaßen entsorgt werden: über Eigenkompostierung, die Biotonne (zerkleinert) oder bei der Grünabfallsammelstelle, dem Wertstoffhof mit Grüngutannahme oder dem Entsorgungszentrum.

Zurückhaltend ist die Nachfrage noch bei den Terminen der Sperrmüllabfuhr. Einmal jährlich kann jeder Haushalt davon gebührenfrei Gebrauch machen und je bis fünf Kubikmeter Altholz, Metall und Elektrogeräte oder Restsperrmüll abholen lassen. Da die Nachfrage zum Jahresende stark ansteigt und dann Terminprobleme entstehen, empfiehlt die Abfallwirtschaft, den Sperrmüll-Termin möglichst frühzeitig zu nutzen – über Telefon 0731 / 185-3333 oder das Online-Bürgerportal auf der Homepage (Kunden-Login mit den zugesandten Zugangsdaten).

Ansonsten kann man Sperrmüll in den Entsorgungszentren anliefern (Restsperrmüll ein Mal im Jahr gebührenfrei bis fünf Kubikmeter), Metall und Elektrokleingeräte für Haushalte auch gebührenfrei im Wertstoffhof.

Außerdem rät Elke Bossert dazu, die Abfalltonnen rechtzeitig rauszustellen: Die Touren der Müllabfuhr beginnen um 6 Uhr. Mit der Neuordnung der Abfallwirtschaft wurden sie neu organisiert, weshalb viele altgewohnte Zeiten nicht mehr gelten. Tipp: „Die Tonne am Abend zuvor rausstellen.“