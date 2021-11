Ab sofort gilt wieder ein Besuchsverbot am Ehinger Klinikum

Als Reaktion auf das zuletzt sehr dynamische Infektionsgeschehen mit stark steigenden Fallzahlen im Alb-Donau-Kreis und der Region werden die Sicherheitsmaßnahmen im Alb-Donau Klinikum erhöht.

Aus diesem Grund können ab Dienstag, 16. November, an allen drei Standorten des Alb-Donau Klinikums keine Patientenbesuche mehr stattfinden. Besuche sind dann nur noch in absoluten Ausnahmefällen und in Absprache mit dem behandelnden Arzt möglich.

Mögliche Ausnahmen sind Besuche bei Patienten in einer kritischen Krankheitssituation, die fehlende Kommunikationsfähigkeit eines Patienten, sehr lange Klinikaufenthalte, die Begleitung der Schwangeren bei einer Geburt oder die Begleitung eines minderjährigen Patienten durch ein Elternteil. Das Besuchsverbot soll neben den strikten Hygieneregelungen dazu beitragen, Infektionen innerhalb des Klinikums zu verhindern. Weitere Hinweise zu den Besuchsregelungen und den Ausnahmen für Väter sind hier zu finden.