Ab jetzt kann in Ehingen auch mit dem Smartphone geparkt werden

Autofahrer in Ehingen können ihren Parkschein jetzt auch mit dem Smartphone lösen. Zum Einstieg in das digitale Parken wurden zunächst die Parkplätze Beim Bahnhof P5, Am Viehmarkt P7 und der Wohnmobilstellplatz am Stadion ausgewählt.

Nach eigenen Bedürfnissen

„Mit der Einführung des Handyparkens bieten wir den Gästen und Besucherinnen und Besuchern der Ehinger Innenstadt die Möglichkeit, ihren Aufenthalt noch mehr nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten“, betont Oberbürgermeister Alexander Baumann. Diese moderne digitale Bezahlmöglichkeit der Parkgebühren ist der Einstieg in das digitale Zeitalter bei der Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze. Natürlich können aber nach wie vor auch Parkscheine am Automaten gelöst werden.

Viehmarkt sehr beliebt

Gerade der Viehmarkt ist einer der beliebtesten Parkplätze in Ehingen. Auch der östliche Bereich des Bahnhofplatzes wird gerne genutzt. „Der Autofahrer benötigt für das Lösen eines digitalen Parkscheins die Parkster App auf seinem Smartphone“, erklärt Werner Bolach, Sachgebietsleiter der Straßenverkehrsbehörde. Die App ist für Android-Endgeräte auf Google Play sowie für das iPhone im App Store kostenlos erhältlich. Für den Parkvorgang gibt der Autofahrer sein Kennzeichen und die Parkdauer in der App auf seinem Smartphone ein.

Unbegrenzt verlängern

Klarer Pluspunkt des digitalen Parkscheins gegenüber seinem gedruckten Kollegen: Der Autofahrer kann mit seinem Handy die Parkzeit unbegrenzt verlängern. Kehrt er früher zu seinem Fahrzeug zurück, beendet er den digitalen Parkschein vorzeitig und spart so unnötige Parkgebühren. In Ehingen gibt es auch die klassische „Brötchentaste“ in der App: Autofahrer können für schnelle Besorgungen ein Gratisticket für 15 Minuten lösen.

Urlauber mit Wohnmobil können ihre Stellplatztickets auf dem Wohnmobilstellplatz am Volksplatz ab sofort ebenfalls mit der Parkster App lösen. Sie müssen sich zu Beginn der Nutzung registrieren. Das Parken dort bleibt für vier Tage kostenlos. Für jeden weiteren Tag sind jetzt 4 Euro zu entrichten. Damit verhindert die Stadt das dauerhafte Abstellen oder auch „Überwintern“ von Wohnmobilen und anderen Fahrzeugen zu Lasten der inzwischen zahlreichen Touristen.