A- und B-Junioren beenden die Vorrunde

Bei den Hallenfußball-Bezirksmeisterschaften der Jugend beenden die A- und B-Junioren am Wochenende 14./15. Dezember ihre Vorrunde. Bei den D-Junioren stehen die ersten Begegnungen der zweiten Zwischenrunde an, während die E-Junioren in zwei Gruppen ihre letzten Endrundenteilnehmer ermitteln. Gespielt wird am Samstag und Sonntag ausschließlich in Herbertingen.

Eine Woche nach dem Start der Hallenmeisterschaft der A-Junioren mit drei Vorrundengruppen folgen nun am Sonntag die beiden restlichen Gruppen. In der Gruppe D spielen unter anderem die TSG Ehingen und die SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker um den Einzug in die Endrunde, in der Gruppe E mit ebenfalls fünf Mannschaften ist die TSG Ehingen II dabei.

Die B-Junioren geht mit insgesamt vier Gruppen die Vorrunde zu Ende. Anders als bei den A-Junioren geht es für die B-Junioren noch nicht um den Einzug in die Endrunde, sondern die Zwischenrunde. Am Samstag spielen in Gruppe D (fünf Teams) unter anderem der SV Niederhofen und die SGM Oberdischingen-Donau/Riss sowie in Gruppe E (ebenfalls fünf Teams) die SGM Munderkingen/Unterstadion, die SGM Ringingen und die SGM Seekirch/Oggelsbeuren/Attenweiler. Am Sonntag werden die Gruppen F und G (jeweils sechs Teams) ausgetragen mit der SGM Granheim sowie zwei Mannschaften der SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker.

Bei den D-Junioren startet am Samstag die zweite Zwischenrunde mit zwei Gruppen. In Gruppe A am Samstag ist die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker am Start, in Gruppe B spielen die TSG Ehingen, der SV Unterstadion und die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker II. Die zwei besten Teams jeder Gruppe erreichen die Endrunde. Die weiteren Endrundenteilnehmer werden im neuen Jahr ermittelt.

Die E-Junioren schließen am Samstag ihre zweite Zwischenrunde bereits ab. Eine Woche nach den Gruppen A und B sind nun die Gruppen C und D an der Reihe. In Gruppe C spielt der VfL Munderkingen, in Gruppe D die SGM Granheim. Die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Fünfergruppen sind weiter.