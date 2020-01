A-Ligisten testen

Schon am Wochenende sind die ersten Vorbereitungsspiele im Raum Ehingen. Am Samstag, 1. Februar, spielt um 14 Uhr der A-Kreisligist SG Griesingen beim FV Neufra. Zur selben Uhrzeit ist der A-Ligist FC Schelklingen/Alb Gastgeber des SV Offenhausen. Am Sonntag, 2. Februar, 15.30 Uhr, treffen auf dem Kunstrasen in Neufra der Bezirksligist SG Öpfingen und der A-Kreisligist TSV Erbach aufeinander. (ai)