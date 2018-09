A-Junioren spielen erstmals um Punkte

Nach dem Sieg im Verbandspokalwettbewerb bestreiten die Fußball-A-Junioren der TSG Ehingen ihr erstes Punktspiel in der Verbandsstaffel Süd. Am Sonntag, 9. September, ist die TSG beim SV Zimmern zu Gast.

A-Junioren Verbandsstaffel: SV Zimmern – TSG Ehingen (Sonntag, 11 Uhr). - Nach dem erfolgreichen Start in die Pokalrunde sind die Ehinger nun in Zimmern gefordert. Die Gastgeber spielen schon länger in der Verbandsstaffel und gelten als etabliert. Doch im Gegensatz zu den Gästen haben sie ihr Spiel in der Pokal-Qualirunde Sonntag zu Hause verloren. Sicher sind die Ehinger A-Junioren am Sonntag nicht ohne Chancen.