Die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring haben den Einzug in die Play-offs der Zweiten Basketball-Bundesliga sicher. In ihrem letzten Heimspiel der ProA-Hauptrunde besiegten die Steeples die Gladiators Trier 89:81. Nach einer deutlichen Führung zur Halbzeit kamen die Gäste im dritten Viertel zum Ausgleich, doch mit einer Demonstration des Willens holte sich die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth ihren 17. Saisonsieg.

Reinboth musste, wie befürchtet, gegen den Tabellennachbarn nicht nur auf Tim Hasbargen verzichten, sondern auf den ebenfalls verletzten Seger Bonifant. Die Auswahl an Nachrückern aus dem NBBL-Team war überschaubar, weil auch da viele angeschlagen sind. Einziger U19-Spieler im Steeples-Kader gegen Trier war neben Kevin Strangmeyer nach gerade überstandener Gehirnerschütterung Tim Martinez. Im Gegensatz zur kleinen Gruppe von Ehingen Urspring waren die Gladiators gut besetzt: Auch wenn neben Simon Schmitz auch Kylie Dranginis fehlte, der beim Sieg zuletzt in Heidelberg 18 Punkte erzielt hatte, boten die Gäste elf Spieler auf.

Für Bonifant und Hasbargen rückten Daniel Monteroso und Gianni Otto in die Startformation – und gerade Otto machte gleich auf sich aufmerksam: drei Ballgewinne und ein Dreier in den ersten drei Minuten. Kurz darauf erhielt Otto eine Pause, doch kurz nach seiner Wiedereinwechselung setzte er erneut einen Dreier in den Korb – die Steeples führten zwei Minuten vor Ende des ersten Viertels 24:15. Aufmerksam in der Defensive, schnell im Spiel nach vorn und abschlussstark: Das TEam Ehingen Urspring bot im ersten Viertel eine beeindruckende Vorstellung. Nicht nur Otto traf, auch Kevin Yebo, Rayshawn Simmons, Dominique Uhl und Monteroso nutzten ihre Gelegenheiten und so führte der Gastgeber nach zehn Minuten 30:22.

Auch im zweiten Viertel benötigten die Steeples keine Anlaufphase. Monteroso erhöhte auf 33:22, kurz darauf – nach einem Trierer Korberfolg – traf auch Yebo aus der Distanz zum 36:24. Die Steeples bauten ihren Vorsprung in der Folge aus. Tanner Leissner, noch ohne Glück auf dem Feld, verwandelte einen Freiwurf nach dem anderen, Yebo und Monteroso trafen erneut von jenseits der Dreierlinie zum 45:31. Die Steeples-Quote bei Dreiern lag bis dahin bei sagenhaften 60 Prozent – die Gladiators dagegen, die in der Woche zuvor Heidelberg vor allem dank ihrer Treffsicherheit aus der Distanz geschlagen hatten, kamen bis dahin auf einen Treffer und eine Quote von 14 Prozent.

Dies änderte sich in der Folge, die Dreierquote der Steeples sank, die von Trier stieg, wenn auch nicht allzu stark. Unverändert blieb der Biss der Heimmannschaft, die jeden Annäherungsversuch der Gladiators konterte und vor allem durch Punkte von Monteroso, Yebo und Leissner die erste Halbzeit mit einem 55:43-Vorsprung beschloss. Trier enttäuschte bis dahin nicht, doch mit dem Tempo der Steeples kamen sie nicht zurecht – 14 Fouls und 21 Freiwürfe für Ehingen Urspring sind ein Beleg dafür. Zudem leisteten sich die Gäste mehr Ballverluste als die Steeples: Acht Turnover wies die Gladiators-Bilanz zur Pause auf, wovon die Hälfte aufs Konto von Routinier Jermaine Bucknor ging, der mit den Gedanken wohl schon ein wenig beim Dreier-Contest des BBL-Allstar-Day tags drauf war, für den er nominiert war.

Gladiators-Coach Christian Held war wenig begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause. „In der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, aus dem Bus zu kommen“, sagte Held. 55 Punkte des Gegners zugelassen, ihm 21 Freiwürfe beschert. „Wir haben zu viele einfache Punkte kassiert.“ Anders Domenik Reinboth, der kaum etwas zu mäkeln hatte. „Die erste Halbzeit war unheimlich stark von uns. Unglaublich, wie wir gespielt haben.“

In der zweiten Halbzeit schien sich das Blatt zu wenden. Leissner und Otto sorgten zunächst für vier Punkte zum 61:48, doch dann blieben die Steeples fast fünf Minuten lang ohne Korberfolg. Die Trierer, die nun aggressiver verteidigten und im Angriff ihr Visier besser eingestellt hatten, kamen Punkt um Punkt heran – bis nach sechseinhalb Minuten die Anzeigetafel einen Gleichstand anzeigte (61:61). Das Spiel stand auf des Messers Schneide.

Simmons führt das Team

Doch wie so oft in dieser Saison rappelte sich das Team Ehingen Urspring auf. Nicht mit Glanz und spektakulären Aktionen, sondern mit harter Arbeit und erzwungenen Punkten setzten sich die Gastgeber wieder ab. Rayshawn Simmons führte die Mannschaft zur 67:61-Führung am Ende des dritten Viertels.

Die Steeples ließen nicht locker und als im letzten Abschnitt der unermüdliche Tanner Leissner sein Punktekonto nicht mehr nur mit Freiwürfen (14 Treffer bei 14 Versuchen), sondern nun auch mit Körben aus dem Feld, einschließlich einem Dreier, aufstockte, wuchs der Vorsprung auf 13 Punkte an (76:63) – sechs Minuten waren da noch zu spielen.

Trier gab nicht auf, kam immer wieder heran (einmal bis auf drei Punkte/82:79), doch Ehingen Urspring wollte diesen Sieg unbedingt. Immer wieder der nicht aus der Ruhe zu bringende Simmons (Reinboth: „Er hat Verantwortung übernommen“) und Monteroso sorgten in den Schlussminuten für den Sieg und wischten letzte Zweifel am Erreichen der Play-offs weg. „Ehingen hat das clever gemacht und geschafft, uns rauszubringen“, sagte Gladiators-Coach Held. Sein Gegenüber Reinboth war einfach nur glücklich und erleichtert. „Ich ziehe meinen Hut vor dieser kämpferischen Leistung.“