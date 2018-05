88 Minuten Überzahl bleiben ungenutzt

Die Schlinge im Abstieskampf der TSG Ehingen zieht sich immer mehr zu. Am Samstag konnten die Landesliga-Fußballer der TSG trotz 88 Minuten Überzahl gegen den Mitaufsteiger FV Altheim beim 1:1 (1:1) nur einen Punkt holen. Die Enttäuschung darüber war den Spielern und Verantwortlichen nach den 90 Minuten ins Gesicht geschrieben.

Letzter, zwei Punkte verloren und doch nur einen Punkt vom rettenden Ufer entfernt. Die Situation nach der Punkteteilung der TSG Ehingen gegen den FV Altheim ist nicht gut, aber auch nicht aussichtslos. Doch am Samstag im Ehinger Stadion hätten die TSG-Kicker dafür sorgen können, dass sie mit einem Sieg erstmals seit langer Zeit aus der Abstiegsregion gewesen wären. Und dieser Sieg wäre mehr als drin gewesen. Denn bereits nach zwei Minuten stellte Schiedsrichter Vincent Schöller Altheims Patrick Spies nach einem Foul an Ehingens Ismael Cini mit Rot vom Platz. Ehingen hatte also 88 Minuten in Überzahl.

Doch der Platzverweis schien zu Beginn eher die Gäste zu beflügeln. Die Altheimer hatten in der ersten halben Stunde mehr vom Spiel, mehr Ballbesitz und zeigten trotz Unterzahl einen größeren Drang nach vorne. Nach 13 Minuten feuerten die Gäste den ersten Warnschuss ab, als Martin Schrode einen Freistoß an die Unterkante der Latte setzte. Sieben Minuten später hatte Ehingens Narciso Filho nach einem Konter die bis dato beste Ehinger Möglichkeit, sein Schuss segelte aber über das Tor.

Als dann wiederum Martin Schrode, der ehemalige Ehinger, sich das Leder zu seinem zweiten Freistoß zurecht legte, wussten einige Zuschauer schon, dass Unheil droht. Schrode hämmerte das Leder aus gut 30 Metern ins Tor zur 1:0-Führung für die Gäste.

Nun wachten die Ehinger zumindest etwas auf und wurden offensiver. Nach 43 Minuten vollendete Ehingens Narciso Filho einen gut herausgespielten Konter zum 1:1 mit einem satten Schuss ins kurze Eck.

Nach der Pause, in der die Hoffnungen auf einen Ehinger Sieg wieder anwuchsen, zeigten beide Mannschaften ein schwaches Fußballspiel. Altheim besann sich aufgrund der Unterzahl eher auf die Defensivarbeit, die TSG Ehingen schaffte es nicht, die Überzahl in Tore umzuwandeln. Nach 60 Minuten hatte Valentin Gombold eine recht ordentliche Kopfballchance, das dickste Ding jedoch vergab Altheims Sebastian Gaupp in der 85. Minute, als er frei vor dem Ehinger Tor zum Schuss gekommen ist.

„Im Fußball gibt es einfache und schwierige Spiele. Wenn man in der zweiten Minute eine für alle Beteiligten unerklärliche Rote Karte bekommt, wird es ein schwieriges Spiel“, erklärte Altheims Trainer Zoran Golubovic nach dem Spiel. Denn eigentlich, so der Coach, sei sein Team eher für ein offensives Spiel bekannt. „Heute mussten wir zeigen, dass wir auch Defensive können. Und das hat meine Mannschaft sehr gut gemacht“, so Golubovic.

Ehingens Trainer Roland Schlecker konnte indes nichts Gutes an dem Spiel, respektive an dem Ergebnis entdecken. „Freudig bin ich nicht. Wenn man 88 Minuten in Überzahl spielt, muss mehr als ein 1:1 herauskommen“, sagte Schlecker, der sich darüber ärgerte, dass seine Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit „ständig ins Abseits“ gelaufen ist. „Wir waren oft zu ungeduldig, weil wir unbedingt den Siegestreffer wollten“, betonte Schlecker.

Trotz der Punkteteilung ist für die Ehinger im Abstiegskampf natürlich noch alles drin. Die nächste Gelegenheit kommt bereits am Mittwochabend um 19 Uhr, wenn die Ehinger den FC Ostrach zum Kellerduell zu Gast haben. Ein Dreier zuhause im eigenen Stadion würde die Welt schon wieder ein bisschen schöner aussehen lassen.