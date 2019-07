85 Kinder haben viel Spaß im Zeltlager auf der Alb

Nach etlichen Jahrzehnten hat das Jugendzeltlager des Sportkreises Alb-Donau/Ulm nichts von seiner Attraktivität verloren. 85 fröhliche Kinder im Alter von acht bis elf Jahren verbringen zurzeit auf dem Gelände bei der Erbstettener Grundschule eine Ferienwoche.

Jeden Tag haben die Buben und Mädchen eine Menge Spaß am abwechslungsreichen Lagerleben inmitten der grünen Alblandschaft. Ein erfahrenes Betreuerteam sorgt dafür, dass es auch bei weniger schönem Wetter nie langweilig wird.

Kaum hatten es sich die Kinder am Samstag in ihren Zelten gemütlich eingerichtet, ging es nach dem Kennenlernen und dem ersten Abendessen mit einem Nachtspiel los. Nichts Gutes versprach der anhaltende Regen am Sonntagmorgen. Doch in Erbstetten ist so etwas kein Problem. In der Gymnastikhalle der Schule konnte man Tischtennis spielen, ohne nass zu werden. Ein anderes ungetrübtes Vergnügen bot das Planschen und Schwimmen im Lehrschwimmbecken.

Ganz gut fing der nächste Morgen an. Der Regen hatte in der Nacht aufgehört, und der Projekttag bot sieben Möglichkeiten, sich zu betätigen. 17 Kinder folgten der Einladung von Alexander Buck zu einem Kochkurs in seiner Obermarchtaler Bäckerei. Zwölf Buben und Mädchen begaben sich mit einer Kräuterfrau in den Wald. Die anderen bastelten im Freien vor dem Kochzelt Steinschleudern oder kleine Galeeren. Das passte zum mehr oder weniger historischen Lagermotto „Asterix und Obelix“ ebenso wie ein aus Holzpaletten aufgeschichteter Aussichtsturm. Wem danach war, konnte nebenher die für ein Sportabzeichen erforderlichen Leistungen erbringen. Im Lauf des Tages entstand eine Lagerfahne, die jetzt den Turm ziert. Am Dienstag steht eine Wanderung zum Wasserfall „Hoher Gießel“ an, am Mittwoch ein Geländespiel beim Lauteracher Biosphärenzentrum, am Donnerstag ein Hockey- und ein Soccer-Court-Turnier. Wer Lust hat, kann zum Wartstein wandern und auf der Ruine der Sonne beim Untergehen zusehen, sofern nicht Wolken sie verdecken. Am Freitag kann man beim Kistenstapeln Geschicklichkeit beweisen. Am Samstag geht es wieder heim.

Lagerleiter ist Jürgen Seifert. Weitere Betreuer sind Sonja Stückle, Armin Rieger, Ulrike Burgmaier, Jenny Gabel, Steffen Kiem, Nina Rieger, Michael Schenk, Chris Schrode, Elke Stückle, Tim Seebauer, Manuel Seeburger, Daniel Ottmann und David Wiest. Alle haben mehrfache Lagererfahrung und Geschick im Umgang mit den Kindern.