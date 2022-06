84-Jährige überfährt eine Verkehrsinsel

Zu einem Unfall am Montag sucht die Polizei Ehingen nun Zeugen. Kurz vor 12 Uhr fuhr eine 84-Jährige auf der B311 von Obermarchtal in Richtung Ehingen. Dort wollte sie nach rechts nach Munderkingen abfahren.Vermutlich wegen Unachtsamkeit steuerte die Seniorin in der Kurve geradeaus.

Dunkelroter Kombi gesucht

Dabei fuhr sie über eine Verkehrsinsel und prallte mit ihrem Chevrolet gegen eine Planke. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 4000 Euro. Bei dem Hergang des Unfalls soll auch ein dunkelrotes Auto, vermutlich ein Kombi, eine Rolle gespielt haben. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07391/5880 zu melden.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Weitere Tipps gibt die polizeiliche Prävention in Broschüren und unter 0731/188-1444.