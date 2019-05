81-Jährige fährt auf – Frau mit Verletzungen ins Krankenhaus

Eine Frau ist am Dienstag bei einem Unfall in Ehingen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war die 35-Jährige gegen 12.45 Uhr in der Hauptstraße Richtung Mühlweg unterwegs. An der Einmündung musste sie mit ihrem Auto anhalten. Das bemerkte die nachfolgende 81-Jährige zu spät. Sie fuhr mit ihrem Fahrzeug auf, wodurch die 35-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben beträgt der Sachschaden nur wenige hundert Euro.