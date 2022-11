80 000 Euro Schaden bei Unfall in Ehingen

80 000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Dienstag in Ehingen entstanden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 38-Jähriger in der Biberacher Straße in Richtung Ehingen.

Zu spät bemerkt

An einer Einfahrt wollte er links abbiegen, blinkte und hielt an. Ein 25-Jähriger, der hinter dem Abbieger fuhr, bemerkte das wohl zu spät. Er fuhr mit seinem Auto auf den Mercedes auf.

Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 40 000 Euro. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.