80 Krane in zwei Jahren: Liebherr zieht weiteren Großauftrag an Land

Die Unternehmensgruppe Ulferts & Wittrock hat im vergangenen Jahr 40 neue Liebherr-Mobilkrane erhalten. Ein weiteres Auftragspaket über nochmals 40 Krane zur Lieferung in diesem Jahr ist bereits unterzeichnet. Ulferts & Wittrock modernisiert mit den neuen Liebherr-Kranen seine bundesweit agierende Kranflotte im Bereich zwischen 30 und 250 Tonnen Tragkraft.

Die Lieferungen der insgesamt 80 Mobilkrane reichen vom zweiachsigen LTM 1030-2.1 über LTC-Kompaktkrane und LTF-Aufbaukrane bis zu den neuen Liebherr-Fünfachsern LTM 1230-5.1 und LTM 1250-5.1.

Da Ulferts & Wittrock bundesweit aktiv ist, war die wirtschaftliche Mobilität ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Krantypen. So hat man sich beispielsweise für eine größere Anzahl von LTM 1070-4.2 und LTM 1090-4.2 entschieden, da deren konstruktive Auslegung das Fahren mit zehn Tonnen Achslast erlaubt.

In dieser Gewichtsvariante werden sie schnell und flexibel mit reduziertem Genehmigungsaufwand eingesetzt. Zu den Lieferungen gehören auch mehrere LTF 1060-4.1. Das sind Teleskop-Aufbaukrane auf Serien-Lastwagen, die besonders wirtschaftlich auf größeren Fahrstrecken einsetzbar sind. Bei den starken 60-Tonnen-Kranen kann das Gesamtgewicht je nach Fahrgestell-Hersteller auf bis zu 32 Tonnen reduziert werden.

Ulferts & Wittrock hat sich zudem entschieden, die Kranflotten einzelner Standorte mit Liebherr-LTC-Kompaktkranen abzurunden.

Marcus Wittrock, geschäftsführender Gesellschafter, erklärt: „Den LTC 1050-3.1 können wir optimal für die Arbeit in Industriehallen und auch im beengten innerstädtischen Bereich einsetzen. Für alle diese Geräte haben wir die Liftkabine bestellt, die für den Kranfahrer eine bessere Übersicht auf die Montagesituation und damit mehr Sicherheit bietet.“

Bei Liebherr fühlen wir uns gut aufgehoben. Die Krane sind innovativ und haben eine hohe Wertbeständigkeit. Temmo Niekamp, Gesellschafter bei Ulferts & Wittrock

Mit Liebherr besteht eine langjährige Partnerschaft. „Bei Liebherr fühlen wir uns gut aufgehoben. Die Krane sind innovativ und haben eine hohe Wertbeständigkeit. Zudem können wir uns auf den Kundendienst jederzeit verlassen“, begründet Temmo Niekamp, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter bei Ulferts & Wittrock, die Entscheidung, die Kranflotte mit Liebherr-Mobilkranen zu modernisieren.

Die Unternehmensgründer und Gesellschafter Klaus Wittrock und Hermann Ulferts freuen sich über die erfolgreiche Entwicklung ihrer Firmengruppe. Ulferts & Wittrock wurde 1989 in Oldenburg gegründet und startete den Weg zum Logistiker in der Schwerlastbranche mit fünf Mobilkranen.

Mit dem Aufkommen der Montage von Windkraftanlagen wuchs das Unternehmen stetig an. Heute verfügt Ulferts & Wittrock über modernste Autokrane von 30 bis 600 Tonnen Tragkraft, Raupenkrane von 130 bis 650 Tonnen Tragkraft, Mobilbaukrane, Arbeitsbühnen und Teleskopstapler sowie diverse Schwerlast-Lkw.

Der Stammsitz befindet sich in Oldenburg und weitere Niederlassungen in Brake sowie den selbständigen Standorten Hamburg, Hollenstedt und Schwerin. 2013 wurde die Unternehmensgruppe durch die Übernahme der H. Chr. Petersen GmbH in Flensburg, der Otto Longuet GmbH in Lübeck und der Fritz Sünkler GmbH in Kiel erweitert.